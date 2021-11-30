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Backend-разработка

Младший Golang-разработчик

Мы приглашаем младшего Golang-разработчика в команду разработки PaaS-сервиса, который обеспечивает быстрое развертывание инфраструктуры без участия клиента в сборке и настройке железа и ПО для максимально производительной работы приложения.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Мы приглашаем младшего Golang-разработчика в команду разработки PaaS-сервиса, который обеспечивает быстрое развертывание инфраструктуры без участия клиента в сборке и настройке железа и ПО для максимально производительной работы приложения.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Ваши будущие задачи

  • Писать качественный код на Golang

  • Развивать PaaS продукт, которым мы хотим покорить весь рынок

  • Участвовать вместе с командой в проработке требований к реализации

  • Участвовать в архитектурном проектировании решений

  • Писать unit-тесты для продукта

  • Использовать CI/CD-практики

Мы ожидаем

  • Опыт разработки на Golang

  • Знание MSSQL/PostgreSQL, опыт работы с реляционными базами данных

  • Опыт работы с микросервисной архитектурой

  • Понимание, как работает HTTP/gRPC

  • Опыт разработки высоконагруженных сервисов будет плюсом

Про условия

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

  • Можно работать как в офисе, так и удаленно

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.