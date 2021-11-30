Менеджер по логистике и ВЭД

В связи с расширением географии сервисов Selectel для повышения доступности услуг для клиентов по всей России и в ближнем зарубежье мы ищем Менеджера по логистике и ВЭД, который выстроит полный цикла бизнес-процесса внешнеэкономической деятельности
От вас мы ожидаем
- Наличие высшего образования
- Релевантный опыт в самостоятельном выстраивании направления ВЭД
- Знание международных условий поставок, рынков экспедиторов, перевозчиков, морских линий, а также принципов работы с ними
- Опыт взаимодействия с логистическими и таможенными брокерами
- Умение вести переговоры, в том числе и на английском языке
- Умение работать с продуктами Google Workspace
- Умение работать с данными (таблицы, формулы, графики)
- Навыки работы с таск-трекером JIRA или аналогичной системой
Будет плюсом
- Знание компоненты серверов, десктопных систем и сетевого оборудования
- Знание китайского языка
Задачи на этой позиции
- Участие в выстраивания направления ВЭД
- Развитие новых и оптимизация существующих логистических схем доставки импортных грузов (авто, авиа, ж/д, море). Регионы: Азия, Европа, СНГ
- Проведение переговоров с российскими и иностранными контрагентами/отправителями, поиск и анализ новых, урегулирование возникающих вопросов
- Разработка новых логистических маршрутов, оптимизация стоимости перевозок по направлениям внутри России и на международном плече
- Подготовка коммерческих предложений, заключение договоров, выставление инвойсов, утверждение предстоящих планов на перевозки, информирование о местонахождение транспортных средств с грузом, получение документов и подача данных для таможенного оформления
- Расчет стоимости доставки грузов (море, авиа, ж/д, авто), погрузо-разгрузочных работ
- Планирование, контроль и анализ выполняемых перевозок, обрабатываемых запросов
- Ведение документооборота, отчетности и процедур, их учёт и анализ
- Работа со складами в Санкт-Петербурге и Москве
Про условия работы
- Официальное оформление, белая зарплата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (с 9:00 до 12:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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