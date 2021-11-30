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Финансы и юриспруденция

Менеджер по логистике и ВЭД

В связи с расширением географии сервисов Selectel для повышения доступности услуг для клиентов по всей России и в ближнем зарубежье мы ищем Менеджера по логистике и ВЭД, который выстроит полный цикла бизнес-процесса внешнеэкономической деятельности

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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В связи с расширением географии сервисов Selectel для повышения доступности услуг для клиентов по всей России и в ближнем зарубежье мы ищем Менеджера по логистике и ВЭД, который выстроит полный цикла бизнес-процесса внешнеэкономической деятельности

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

От вас мы ожидаем

  • Наличие высшего образования
  • Релевантный опыт в самостоятельном выстраивании направления ВЭД
  • Знание международных условий поставок, рынков экспедиторов, перевозчиков, морских линий, а также принципов работы с ними
  • Опыт взаимодействия с логистическими и таможенными брокерами
  • Умение вести переговоры, в том числе и на английском языке
  • Умение работать с продуктами Google Workspace
  • Умение работать с данными (таблицы, формулы, графики)
  • Навыки работы с таск-трекером JIRA или аналогичной системой

Будет плюсом

  • Знание компоненты серверов, десктопных систем и сетевого оборудования
  • Знание китайского языка

Задачи на этой позиции

  • Участие в выстраивания направления ВЭД
  • Развитие новых и оптимизация существующих логистических схем доставки импортных грузов (авто, авиа, ж/д, море). Регионы: Азия, Европа, СНГ
  • Проведение переговоров с российскими и иностранными контрагентами/отправителями, поиск и анализ новых, урегулирование возникающих вопросов
  • Разработка новых логистических маршрутов, оптимизация стоимости перевозок по направлениям внутри России и на международном плече
  • Подготовка коммерческих предложений, заключение договоров, выставление инвойсов, утверждение предстоящих планов на перевозки, информирование о местонахождение транспортных средств с грузом, получение документов и подача данных для таможенного оформления
  • Расчет стоимости доставки грузов (море, авиа, ж/д, авто), погрузо-разгрузочных работ
  • Планирование, контроль и анализ выполняемых перевозок, обрабатываемых запросов
  • Ведение документооборота, отчетности и процедур, их учёт и анализ
  • Работа со складами в Санкт-Петербурге и Москве

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (с 9:00 до 12:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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