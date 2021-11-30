Младший специалист в отдел закупки оборудования

В связи с расширением географии сервисов Selectel для повышения доступности услуг для клиентов по всей России и в ближнем зарубежье мы ищем Младшего специалиста в отдел закупки оборудования
Задачи на этой позиции
- Участие в закупке необходимого оборудования
- Поиск и анализ новых/альтернативных поставщиков (дистрибьюторов)
- Ведение переговоров, закупочных процедур, их учёт и анализ
- Контроль статуса поставок
- Работа с поставщиками по гарантийным вопросам
- Ведение документооборота по закупочной деятельности
От вас мы ожидаем
- Опыт работы от 1 года в сфере закупок
- Навык деловой переписки, в том числе и на английском языке
- Опыт работы с китайскими и тайваньскими дистрибьюторами
- Умение работать с продуктами Google Workspace
- Навыки работы с таск-трекером JIRA или аналогичной системой
- Умение работать с данными (таблицы, формулы, графики)
Будет плюсом
- Знание компонентов серверов, десктопных систем и сетевого оборудования
Про условия работы
- Официальное оформление, белая зарплата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (с 9:00 до 12:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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