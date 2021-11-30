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Финансы и юриспруденция

Младший специалист в отдел закупки оборудования

В связи с расширением географии сервисов Selectel для повышения доступности услуг для клиентов по всей России и в ближнем зарубежье мы ищем Младшего специалиста в отдел закупки оборудования

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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В связи с расширением географии сервисов Selectel для повышения доступности услуг для клиентов по всей России и в ближнем зарубежье мы ищем Младшего специалиста в отдел закупки оборудования

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Задачи на этой позиции

  • Участие в закупке необходимого оборудования
  • Поиск и анализ новых/альтернативных поставщиков (дистрибьюторов)
  • Ведение переговоров, закупочных процедур, их учёт и анализ
  • Контроль статуса поставок
  • Работа с поставщиками по гарантийным вопросам
  • Ведение документооборота по закупочной деятельности

От вас мы ожидаем

  • Опыт работы от 1 года в сфере закупок
  • Навык деловой переписки, в том числе и на английском языке
  • Опыт работы с китайскими и тайваньскими дистрибьюторами
  • Умение работать с продуктами Google Workspace
  • Навыки работы с таск-трекером JIRA или аналогичной системой
  • Умение работать с данными (таблицы, формулы, графики)

Будет плюсом

  • Знание компонентов серверов, десктопных систем и сетевого оборудования

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (с 9:00 до 12:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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