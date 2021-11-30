Senior графический дизайнер

Привет, на связи отдел маркетинга Selectel!У нас сплоченная команда со своими с дизайнерами, контент-маркетологами, техническими писателями, продакт-маркетинг-специалистами и менеджерами проектов. Мы работаем в атмосфере поддержки инициатив, способствуем развитию друг друга и сейчас ищем нового коллегу в отдел дизайна.
Что мы делаем:
-
Лендинги, посвященные продуктам и мероприятиям Selectel.
-
Баннеры (статичные и анимированные).
-
Оформляем посты в соцсетях и статьи в наших блогах.
-
Помогаем спикерам готовить презентации.
-
Дизайн и верстку рекламно-полиграфической продукции.
Чем вы будете заниматься:
-
Поддерживать и развивать визуальный стиль бренда.
-
Разрабатывать Key Visuals для промотирования наших продуктов, услуг и мероприятий.
-
Адаптировать разработанные концепции и дизайн-макеты под разные форматы: баннеры, презентации, лендинги, рассылки, статичные изображения, материалы для видео и т.д.
-
Оформлять материалы для публикаций в соцсетях и блогах компании.
-
Взаимодействовать с заказчиками и другими дизайнерами для улучшения общего качества проектов, в том числе курировать младших сотрудников.
-
Вместе со всей командой искать точки роста и генерировать идеи.
Мы ожидаем, что вы умеете:
-
Выстраивать и контролировать визуальный облик бренда его продуктов.
-
Соблюдать и дорабатывать гайды.
-
Создавать визуальные концепции, презентовать и реализовывать их.
-
Изучать новые инструменты, которые помогают достигать поставленных целей.
-
Соблюдать дедлайны.
-
Видеть задачу комплексно, предлагать решения, аргументируя свое мнение.
-
Работать в команде, общаться и учитывать мнение коллег.
Что нам важно:
-
Образование в сфере графического дизайна.
-
Знание основ композиции и типографики, цветоведения.
-
Свободное владение всей необходимой технической базой графических инструментов (Photoshop, Illustrator, Figma — обязательно; After Effects и другие — будут преимуществом).
-
Знание допечатной подготовки.
Пожалуйста, при отклике присылайте работы, связанные с разработкой дизайна фирменного стиля, digital-кампаний, оформлением соцсетей, печатной продукции и т.д, собранные в структурированное портфолио.
Про условия работы
-
Официальное оформление, белая зарплата
-
Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
-
Релокационный бонус при переезде
-
Бесплатные обеды и кофе-брейки
-
10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
-
Ежемесячная надбавка за некурение
-
ДМС + стоматология + офисный врач*
-
Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
-
50% оплата абонемента в фитнес-клуба
-
Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
-
Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
-
Офисный душ*
Про развитие
-
От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
-
Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
-
Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
-
Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
-
Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
-
Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
-
PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
Похожие вакансииСмотреть все
Координатор отдела маркетинга
Санкт-ПетербургМаркетинг и PR
Графический дизайнер
Санкт-Петербург