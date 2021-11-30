Senior графический дизайнер

Привет, на связи отдел маркетинга Selectel!У нас сплоченная команда со своими с дизайнерами, контент-маркетологами, техническими писателями, продакт-маркетинг-специалистами и менеджерами проектов. Мы работаем в атмосфере поддержки инициатив, способствуем развитию друг друга и сейчас ищем нового коллегу в отдел дизайна.​​​​​​​

Что мы делаем:

Лендинги, посвященные продуктам и мероприятиям Selectel.

Баннеры (статичные и анимированные).

Оформляем посты в соцсетях и статьи в наших блогах.

Помогаем спикерам готовить презентации.

Дизайн и верстку рекламно-полиграфической продукции.

Чем вы будете заниматься:

Поддерживать и развивать визуальный стиль бренда.

Разрабатывать Key Visuals для промотирования наших продуктов, услуг и мероприятий.

Адаптировать разработанные концепции и дизайн-макеты под разные форматы: баннеры, презентации, лендинги, рассылки, статичные изображения, материалы для видео и т.д.

Оформлять материалы для публикаций в соцсетях и блогах компании.

Взаимодействовать с заказчиками и другими дизайнерами для улучшения общего качества проектов, в том числе курировать младших сотрудников.

Вместе со всей командой искать точки роста и генерировать идеи.

Мы ожидаем, что вы умеете:

Выстраивать и контролировать визуальный облик бренда его продуктов.

Соблюдать и дорабатывать гайды.

Создавать визуальные концепции, презентовать и реализовывать их.

Изучать новые инструменты, которые помогают достигать поставленных целей.

Соблюдать дедлайны.

Видеть задачу комплексно, предлагать решения, аргументируя свое мнение.

Работать в команде, общаться и учитывать мнение коллег.

Что нам важно:

Образование в сфере графического дизайна.

Знание основ композиции и типографики, цветоведения.

Свободное владение всей необходимой технической базой графических инструментов (Photoshop, Illustrator, Figma — обязательно; After Effects и другие — будут преимуществом).

Знание допечатной подготовки.

Пожалуйста, при отклике присылайте работы, связанные с разработкой дизайна фирменного стиля, digital-кампаний, оформлением соцсетей, печатной продукции и т.д, собранные в структурированное портфолио.

Про условия работы

Официальное оформление, белая зарплата

Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

Релокационный бонус при переезде

Бесплатные обеды и кофе-брейки

10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса