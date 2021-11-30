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Маркетинг и PR

Графический дизайнер

Привет, на связи отдел маркетинга Selectel!У нас сплоченная команда со своими с дизайнерами, контент-маркетологами, техническими писателями, продакт-маркетинг-специалистами и менеджерами проектов. Мы работаем в атмосфере поддержки инициатив, способствуем развитию друг друга и сейчас ищем нового коллегу в отдел дизайна.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Привет, на связи отдел маркетинга Selectel!У нас сплоченная команда со своими с дизайнерами, контент-маркетологами, техническими писателями, продакт-маркетинг-специалистами и менеджерами проектов. Мы работаем в атмосфере поддержки инициатив, способствуем развитию друг друга и сейчас ищем нового коллегу в отдел дизайна.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Что мы делаем:

  • Лендинги, посвященные продуктам и мероприятиям Selectel.

  • Баннеры (статичные и анимированные).

  • Оформляем посты в соцсетях и статьи в наших блогах.

  • Помогаем спикерам готовить презентации.

  • Разрабатываем печатные материалы, например листовки, каталоги, сувенирку, и даже стенды.

Чем вы будете заниматься:

  • Оформлять материалы для публикаций в соцсетях и блогах компании.

  • Разрабатывать Key Visuals для промотирования наших продуктов, услуг и мероприятий.

  • Адаптировать разработанные концепции и дизайн-макеты под разные форматы: баннеры, презентации, лендинги, рассылки, статичные изображения, материалы для видео и т.д.

  • Поддерживать и развивать визуальный стиль бренда.

  • Взаимодействовать с заказчиками и другими дизайнерами для улучшения общего качества проектов.

  • Вместе со всей командой искать точки роста и генерировать идеи.

Мы ожидаем, что вы умеете:

  • Разрабатывать визуальные концепции и реализовывать их в различных форматах.

  • Изучать новые инструменты, которые помогают достигать поставленных целей.

  • Работать с соблюдением гайдлайнов.

  • Видеть задачу комплексно, предлагать новые решения, аргументируя свое мнение.

  • Работать в команде, общаться и учитывать мнение коллег.

  • Соблюдать дедлайны.

Что нам важно:

  • Знание основ композиции и типографики, цветоведения.

  • Знание допечатной подготовки.

  • Свободное владение всей необходимой технической базой графических инструментов (Photoshop, Illustrator, Figma — обязательно; After Effects и другие — будут преимуществом).

  • Чувство вкуса, насмотренность и понимание трендов в дизайне.

  • Умение работать с текстом на базовом уровне (выделить ключевое сообщение, сократить).

  • Понимание специфики разработки рекламных кампаний для B2B сегмента.

  • Желание развиваться самому и делиться опытом с другими.

  • Портфолио с сильными проектами, которые можно будет предметно обсудить на интервью.

Будет плюсом если:

  • Ваше образование в сфере графического дизайна.

  • Вы имеете опыт работы в агентстве или студии.

  • У вас был опыт создания проектов в Tilda/Readymag или других конструкторах.

  • Владеете навыками разработки моушн-дизайна, или хотите научиться.

Пожалуйста, при отклике присылайте работы, связанные с разработкой дизайна фирменного стиля, digital-кампаний, оформлением соцсетей, печатной продукции и т.д, собранные в структурированное портфолио.

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.