Стажер продуктового направления

Мы в Selectel умеем делать удобными и полезными для наших клиентов сложные продукты на стыке железа, сетей и программного обеспечения. Мы – самый быстрорастущий провайдер IT-инфраструктуры: портфель продуктов непрерывно увеличивается, а наше облако на базе OpenStack удваивается в объемах каждые два года и прирастает новыми возможностями каждый квартал – поэтому Selectel находится в поиске ребят, которые помогут ему расти такими (или еще более быстрыми!) темпами.
Сейчас в департаменте продуктов открыта оплачиваемая стажировка. Не упусти свой шанс начать карьеру в product-менеджменте!
Возможности на стажировке
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Перенять опыт от коллег-экспертов: топ-менеджеров, product-менеджеров, аналитиков
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Погрузиться в сложные продукты: Bare-metal серверы, Cloud серверы, облачные PaaS продукты
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Присоединиться к решению продуктовых задач, проводить исследования
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Пройти дополнительное профильное обучение за счет компании
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…это и многое другое можно совмещать с учебой
Задачи на период стажировки
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Исследование продуктов компании и рынка ИТ-инфраструктуры
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Конкурентный анализ продуктов
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Участие в СustDev’е аудитории
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Генерация идей по развитию продуктов и их фичей
Ожидания от кандидатов
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Хорошая математическая и экономическая база
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Аналитическое мышление
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Умение ориентироваться в новом и искать информацию
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Организованность и ответственность (будет много самостоятельной работы)
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Навыки публичных выступлений для презентации проведенных исследований
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Английский язык на уровне Intermediate и выше
Для подачи отклика:
- Напиши сопроводительное письмо, которое отразит твою мотивацию, знания и достижения
- Выполни небольшое тестовое задание, которое ты получишь автоматически при подаче отклика на эту вакансию
Внимание: отклики с тестовыми заданиями и сопроводительными письмами мы будем принимать до 16 мая. Обратную связь по ним ты получишь до 25 мая
Про условия стажировки
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Официальное оформление, белая заработная плата
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Гибкий график, возможность стажироваться от 20 часов в неделю
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Гибридный формат работы: офис+удаленка
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Срок стажировки — 6-12 месяцев
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По итогам успешного прохождения стажировки пригласим на позицию Младшего менеджера продуктов или Младшего продуктового аналитика (возможно рассмотрение и других позиций)
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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