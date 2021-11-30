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Управление продуктами

Стажер продуктового направления

Мы в Selectel умеем делать удобными и полезными для наших клиентов сложные продукты на стыке железа, сетей и программного обеспечения. Мы – самый быстрорастущий провайдер IT-инфраструктуры: портфель продуктов непрерывно увеличивается, а наше облако на базе OpenStack удваивается в объемах каждые два года и прирастает новыми возможностями каждый квартал – поэтому Selectel находится в поиске ребят, которые помогут ему расти такими (или еще более быстрыми!) темпами.

Сейчас в департаменте продуктов открыта оплачиваемая стажировка. Не упусти свой шанс начать карьеру в product-менеджменте!

Санкт-Петербург
Гибкий график
от 35 000 ₽
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Мы в Selectel умеем делать удобными и полезными для наших клиентов сложные продукты на стыке железа, сетей и программного обеспечения. Мы – самый быстрорастущий провайдер IT-инфраструктуры: портфель продуктов непрерывно увеличивается, а наше облако на базе OpenStack удваивается в объемах каждые два года и прирастает новыми возможностями каждый квартал – поэтому Selectel находится в поиске ребят, которые помогут ему расти такими (или еще более быстрыми!) темпами.

Сейчас в департаменте продуктов открыта оплачиваемая стажировка. Не упусти свой шанс начать карьеру в product-менеджменте!

Санкт-Петербург
Гибкий график
от 35 000 ₽

Возможности на стажировке

  • Перенять опыт от коллег-экспертов: топ-менеджеров, product-менеджеров, аналитиков

  • Погрузиться в сложные продукты: Bare-metal серверы, Cloud серверы, облачные PaaS продукты

  • Присоединиться к решению продуктовых задач, проводить исследования

  • Пройти дополнительное профильное обучение за счет компании

  • …это и многое другое можно совмещать с учебой

Задачи на период стажировки

  • Исследование продуктов компании и рынка ИТ-инфраструктуры

  • Конкурентный анализ продуктов

  • Участие в СustDev’е аудитории

  • Генерация идей по развитию продуктов и их фичей

Ожидания от кандидатов

  • Хорошая математическая и экономическая база

  • Аналитическое мышление

  • Умение ориентироваться в новом и искать информацию

  • Организованность и ответственность (будет много самостоятельной работы)

  • Навыки публичных выступлений для презентации проведенных исследований

  • Английский язык на уровне Intermediate и выше

Для подачи отклика:

  • Напиши сопроводительное письмо, которое отразит твою мотивацию, знания и достижения
  • Выполни небольшое тестовое задание, которое ты получишь автоматически при подаче отклика на эту вакансию

Внимание: отклики с тестовыми заданиями и сопроводительными письмами мы будем принимать до 16 мая. Обратную связь по ним ты получишь до 25 мая

Про условия стажировки

  • Официальное оформление, белая заработная плата

  • Гибкий график, возможность стажироваться от 20 часов в неделю

  • Гибридный формат работы: офис+удаленка

  • Срок стажировки — 6-12 месяцев

  • По итогам успешного прохождения стажировки пригласим на позицию Младшего менеджера продуктов или Младшего продуктового аналитика (возможно рассмотрение и других позиций)

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.