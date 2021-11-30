Стажер продуктового направления

Мы в Selectel умеем делать удобными и полезными для наших клиентов сложные продукты на стыке железа, сетей и программного обеспечения. Мы – самый быстрорастущий провайдер IT-инфраструктуры: портфель продуктов непрерывно увеличивается, а наше облако на базе OpenStack удваивается в объемах каждые два года и прирастает новыми возможностями каждый квартал – поэтому Selectel находится в поиске ребят, которые помогут ему расти такими (или еще более быстрыми!) темпами.

Сейчас в департаменте продуктов открыта оплачиваемая стажировка. Не упусти свой шанс начать карьеру в product-менеджменте!