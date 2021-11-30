Бухгалтер в группу внеоборотных активов

Наша команда внеоборотных и оборотных активов занимается учетом всех-всех активов компании. Мы знаем как строят дата-центры, из чего собирают серверы, сколько стоит оборудование. У нас не скучно, количество основных средств постоянно растет, а вместе с ним и необходимость в автоматизации. Всегда есть возможность импровизировать при выполнении задач.