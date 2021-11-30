Бухгалтер в группу внеоборотных активов

Наша команда внеоборотных и оборотных активов занимается учетом всех-всех активов компании. Мы знаем как строят дата-центры, из чего собирают серверы, сколько стоит оборудование. У нас не скучно, количество основных средств постоянно растет, а вместе с ним и необходимость в автоматизации. Всегда есть возможность импровизировать при выполнении задач.
Основные задачи:
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Ведение учета внеоборотных и оборотных активов в системе 1С Бухгалтерия 8.3
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Синхронизация баз складского учета и бухгалтерского учета в части серверного и сетевого оборудования
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Участие в разработках автоматизации на вверенных участках учета
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Согласование задач на оплату оборудования и подготовка платежных поручений в 1С
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Участие в проведении инвентаризации ТМЦ и ОС
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Подготовка информации для банковских, аудиторских и налоговых проверок
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Контроль за правильностью оформления первичных документов
Мы ожидаем:
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Оконченное высшее образование (бухгалтерский учет, анализ и аудит)
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Опыт работы на позиции бухгалтера от 2х лет
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Уверенное владение программами: 1С: Предприятие 8.3, MS Excel, Word, Консультант плюс
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Развитые аналитические навыки и умение обрабатывать большие объемы информации
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Желание развиваться в сфере бухгалтерского учета
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Внимательность, аккуратность, ответственность, умение работать в команде
Про условия работы:
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
- График работы с 9:30 до 18:30
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса