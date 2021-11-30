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Бухгалтер в группу внеоборотных активов

Наша команда внеоборотных и оборотных активов занимается учетом всех-всех активов компании. Мы знаем как строят дата-центры, из чего собирают серверы, сколько стоит оборудование. У нас не скучно, количество основных средств постоянно растет, а вместе с ним и необходимость в автоматизации. Всегда есть возможность импровизировать при выполнении задач.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Наша команда внеоборотных и оборотных активов занимается учетом всех-всех активов компании. Мы знаем как строят дата-центры, из чего собирают серверы, сколько стоит оборудование. У нас не скучно, количество основных средств постоянно растет, а вместе с ним и необходимость в автоматизации. Всегда есть возможность импровизировать при выполнении задач.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Основные задачи:

  • Ведение учета внеоборотных и оборотных активов в системе 1С Бухгалтерия 8.3

  • Синхронизация баз складского учета и бухгалтерского учета в части серверного и сетевого оборудования

  • Участие в разработках автоматизации на вверенных участках учета

  • Согласование задач на оплату оборудования и подготовка платежных поручений в 1С

  • Участие в проведении инвентаризации ТМЦ и ОС

  • Подготовка информации для банковских, аудиторских и налоговых проверок

  • Контроль за правильностью оформления первичных документов

Мы ожидаем:

  • Оконченное высшее образование (бухгалтерский учет, анализ и аудит)

  • Опыт работы на позиции бухгалтера от 2х лет

  • Уверенное владение программами: 1С: Предприятие 8.3, MS Excel, Word, Консультант плюс

  • Развитые аналитические навыки и умение обрабатывать большие объемы информации

  • Желание развиваться в сфере бухгалтерского учета

  • Внимательность, аккуратность, ответственность, умение работать в команде

Про условия работы:

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • График работы с 9:30 до 18:30

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.