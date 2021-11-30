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Системный администратор в команду облачной инфраструктуры

Команда занимается развитием и поддержкой физической инфраструктуры облачной платформы Selectel. Эта инфраструктура в дальнейшем используется как фундамент для построения всех услуг облака.

Санкт-Петербург
Удаленная работа
з/п не указана
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Команда занимается развитием и поддержкой физической инфраструктуры облачной платформы Selectel. Эта инфраструктура в дальнейшем используется как фундамент для построения всех услуг облака.

Санкт-Петербург
Удаленная работа
з/п не указана

Задачи команды:

  • Развитие и поддержка физической инфраструктуры для наших облачных услуг.

  • Проведение плановых работ по обслуживанию инфраструктуры.

  • Участие в восстановлении работы сервисов при крупных авариях. В нашу зону ответственности входит ядро ОС, драйверы, система хранения данных, сеть (при взаимодействии с сетевыми инженерами).

  • Автоматизация операций по обслуживанию инфраструктуры.

Какие задачи предстоит решать:

  • Деплой новых серверов

  • Проведение изменений в инфраструктуре

  • Планирование и проведение работ по обслуживанию инфраструктуры

  • Диагностика, локализация и решение проблем возникающих в ходе эксплуатации инфраструктуры связанных как с программной, так и аппаратной частью

Наш стек:

  • Ubuntu Linux

  • Puppet, Ansible, Terraform

  • Prometheus, VictoriaMetrics, Grafana

  • Bash, Python

  • Openstack, Ceph

От вас мы ожидаем:

  • Хорошие знание Linux систем

  • Опыт работы с одной из систем управления конфигурацией.

  • Хорошее понимание принципов работы компьютерных сетей, маршрутизации и коммутации

  • Интерес к технологиям и разбираться как они работают на низком уровне

  • Знание систем виртуализации (KVM, Libvirt, QEMU)

  • Умение писать скрипты на bash/python

Будет плюсом:

  • Опыт работы с openstack

  • Опыт работы с ceph

Про условия работы:

  • Официальное оформление, белая зарплата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
  • Возможность работать частично или полностью удаленно

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.