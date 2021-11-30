Системный администратор в команду облачной инфраструктуры

Команда занимается развитием и поддержкой физической инфраструктуры облачной платформы Selectel. Эта инфраструктура в дальнейшем используется как фундамент для построения всех услуг облака.
Задачи команды:
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Развитие и поддержка физической инфраструктуры для наших облачных услуг.
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Проведение плановых работ по обслуживанию инфраструктуры.
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Участие в восстановлении работы сервисов при крупных авариях. В нашу зону ответственности входит ядро ОС, драйверы, система хранения данных, сеть (при взаимодействии с сетевыми инженерами).
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Автоматизация операций по обслуживанию инфраструктуры.
Какие задачи предстоит решать:
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Деплой новых серверов
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Проведение изменений в инфраструктуре
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Планирование и проведение работ по обслуживанию инфраструктуры
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Диагностика, локализация и решение проблем возникающих в ходе эксплуатации инфраструктуры связанных как с программной, так и аппаратной частью
Наш стек:
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Ubuntu Linux
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Puppet, Ansible, Terraform
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Prometheus, VictoriaMetrics, Grafana
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Bash, Python
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Openstack, Ceph
От вас мы ожидаем:
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Хорошие знание Linux систем
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Опыт работы с одной из систем управления конфигурацией.
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Хорошее понимание принципов работы компьютерных сетей, маршрутизации и коммутации
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Интерес к технологиям и разбираться как они работают на низком уровне
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Знание систем виртуализации (KVM, Libvirt, QEMU)
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Умение писать скрипты на bash/python
Будет плюсом:
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Опыт работы с openstack
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Опыт работы с ceph
Про условия работы:
- Официальное оформление, белая зарплата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
- Возможность работать частично или полностью удаленно
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
-
Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
-
Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
-
Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса