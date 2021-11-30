Системный администратор в команду облачной инфраструктуры

Команда занимается развитием и поддержкой физической инфраструктуры облачной платформы Selectel. Эта инфраструктура в дальнейшем используется как фундамент для построения всех услуг облака.

Задачи команды:

Развитие и поддержка физической инфраструктуры для наших облачных услуг.

Проведение плановых работ по обслуживанию инфраструктуры.

Участие в восстановлении работы сервисов при крупных авариях. В нашу зону ответственности входит ядро ОС, драйверы, система хранения данных, сеть (при взаимодействии с сетевыми инженерами).

Автоматизация операций по обслуживанию инфраструктуры.

Какие задачи предстоит решать:

Деплой новых серверов

Проведение изменений в инфраструктуре

Планирование и проведение работ по обслуживанию инфраструктуры

Диагностика, локализация и решение проблем возникающих в ходе эксплуатации инфраструктуры связанных как с программной, так и аппаратной частью

Наш стек:

Ubuntu Linux

Puppet, Ansible, Terraform

Prometheus, VictoriaMetrics, Grafana

Bash, Python

Openstack, Ceph

От вас мы ожидаем:

Хорошие знание Linux систем

Опыт работы с одной из систем управления конфигурацией.

Хорошее понимание принципов работы компьютерных сетей, маршрутизации и коммутации

Интерес к технологиям и разбираться как они работают на низком уровне

Знание систем виртуализации (KVM, Libvirt, QEMU)

Умение писать скрипты на bash/python

Будет плюсом:

Опыт работы с openstack

Опыт работы с ceph

Про условия работы:

Официальное оформление, белая зарплата

Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

Релокационный бонус при переезде

Бесплатные обеды и кофе-брейки

Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Возможность работать частично или полностью удаленно

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса