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Инженеры дата-центра

Инженер в команду сборки и обслуживания серверного оборудования

Ищем коллегу в команду сборки и обслуживания серверного оборудованияЧем предстоит заниматься:

  • Сборкой серверов

  • Получением и учётом оборудования

  • Ремонтом: плановым и не очень

  • Поддержанием складов и ЗИПов

  • Тестированием оборудования

  • Поиском и решением железячных проблем

Москва
Полный день
з/п не указана
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Ищем коллегу в команду сборки и обслуживания серверного оборудованияЧем предстоит заниматься:

  • Сборкой серверов

  • Получением и учётом оборудования

  • Ремонтом: плановым и не очень

  • Поддержанием складов и ЗИПов

  • Тестированием оборудования

  • Поиском и решением железячных проблем

Москва
Полный день
з/п не указана

Мы ожидаем, что у вас есть

  • Опыт работы с серверным и сетевым оборудованием

  • Опыт установки ОС Linux, знание командной строки

  • Опыт настройки аппаратных и программных RAID-массивов

  • Понимание принципов работы компьютерных сетей

  • Умение читать техническую документацию на английском языке

Про условия работы:

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • График работы: пятидневная рабочая неделя

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Премии по результатам работы

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.