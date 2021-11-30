Инженер в команду сборки и обслуживания серверного оборудования

Ищем коллегу в команду сборки и обслуживания серверного оборудованияЧем предстоит заниматься:
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Сборкой серверов
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Получением и учётом оборудования
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Ремонтом: плановым и не очень
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Поддержанием складов и ЗИПов
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Тестированием оборудования
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Поиском и решением железячных проблем
Мы ожидаем, что у вас есть
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Опыт работы с серверным и сетевым оборудованием
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Опыт установки ОС Linux, знание командной строки
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Опыт настройки аппаратных и программных RAID-массивов
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Понимание принципов работы компьютерных сетей
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Умение читать техническую документацию на английском языке
Про условия работы:
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Официальное оформление, белая зарплата
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График работы: пятидневная рабочая неделя
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Премии по результатам работы
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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