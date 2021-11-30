Инженер в команду сборки и обслуживания серверного оборудования

Ремонтом: плановым и не очень

Ищем коллегу в команду сборки и обслуживания серверного оборудования Чем предстоит заниматься:

Мы ожидаем, что у вас есть

Опыт работы с серверным и сетевым оборудованием

Опыт установки ОС Linux, знание командной строки

Опыт настройки аппаратных и программных RAID-массивов

Понимание принципов работы компьютерных сетей

Умение читать техническую документацию на английском языке

Про условия работы:

Официальное оформление, белая зарплата

График работы: пятидневная рабочая неделя

Бесплатные обеды и кофе-брейки

Премии по результатам работы

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса