Инженер по эксплуатации зданий

Основные задачи на данной позиции:
- Эксплуатация и мониторинг инженерной инфраструктуры ЦОД, отслеживание, фиксация инцидентов, аварий и проведение плановых работ.
- Расследование инцидентов, устранение аварий и минимизация их последствий.
- Обходы, осмотр инженерных систем и оборудования ЦОД, запуск ДГУ.
- Локальный ремонт/замена коммутационных аппаратов в электрощитах инженерных системах ЦОД, вызов сервисных служб.
- Участие в плановых работах и ТО.
- Сборка и подготовка к сдаче в эксплуатацию серверных шкафов.
- Прокладка силовых и слаботочных кабельных линий инфраструктуры ЦОД
- Оперативные переключения в ЭУ, контроль работ проводимых в серверных.
- Допуск и контроль подрядных организаций при проведении ТО и плановых работ.Работа на грузовых лифтах.
Наши ожидания от кандидатов:
- Опыт работы в дата-центрах.
- Опыт работы с холодильными машинами, кондиционерами, вентиляционными установками.
- Опыт работы с источниками бесперебойного питания и аккумуляторными батареями.
- Опыт работы с дизель-генераторными установками.
- Знание ПК на уровне уверенного пользователя.
- Наличие сертификатов повышения квалификации, сертификатов обучения по работе с ИБП/ДГУ/ХМ.
- Умение читать техническую документацию на английском языке.
- Умение пользоваться графическими редакторами AutoCad, Visio.
Мы предлагаем:
- Официальное оформление, белая заработная плата.
- На период срока испытания (з месяца) - пятидневная рабочая неделя, 8-часовой рабочий день + 1 час на обед. После успешного прохождения испытательного срока - перевод в сменный график 2/2 (дневные и ночные смены).
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Бесплатные обеды и кофе-брейки.
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже).
Про здоровье и спорт
-
Ежемесячная надбавка за некурение
-
ДМС + стоматология + офисный врач*
-
Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
-
50% оплата абонемента в фитнес-клуба
-
Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
-
Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
-
Офисный душ*
Про развитие
-
От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
-
Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
-
Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
-
Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
-
Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
-
Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
-
PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
Похожие вакансииСмотреть все
Руководитель направления слаботочных систем
Санкт-ПетербургЭксплуатация дата-центра
Архитектор
Санкт-Петербург