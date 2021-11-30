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Эксплуатация дата-центра

Инженер по эксплуатации зданий

Санкт-Петербург
Сменный график
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Санкт-Петербург
Сменный график
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Основные задачи на данной позиции:

  • Эксплуатация и мониторинг инженерной инфраструктуры ЦОД, отслеживание, фиксация инцидентов, аварий и проведение плановых работ.
  • Расследование инцидентов, устранение аварий и минимизация их последствий.
  • Обходы, осмотр инженерных систем и оборудования ЦОД, запуск ДГУ.
  • Локальный ремонт/замена коммутационных аппаратов в электрощитах инженерных системах ЦОД, вызов сервисных служб.
  • Участие в плановых работах и ТО.
  • Сборка и подготовка к сдаче в эксплуатацию серверных шкафов.
  • Прокладка силовых и слаботочных кабельных линий инфраструктуры ЦОД
  • Оперативные переключения в ЭУ, контроль работ проводимых в серверных.
  • Допуск и контроль подрядных организаций при проведении ТО и плановых работ.Работа на грузовых лифтах.

Наши ожидания от кандидатов:

  • Опыт работы в дата-центрах.
  • Опыт работы с холодильными машинами, кондиционерами, вентиляционными установками.
  • Опыт работы с источниками бесперебойного питания и аккумуляторными батареями.
  • Опыт работы с дизель-генераторными установками.
  • Знание ПК на уровне уверенного пользователя.
  • Наличие сертификатов повышения квалификации, сертификатов обучения по работе с ИБП/ДГУ/ХМ.
  • Умение читать техническую документацию на английском языке.
  • Умение пользоваться графическими редакторами AutoCad, Visio.

Мы предлагаем:

  • Официальное оформление, белая заработная плата.
  • На период срока испытания (з месяца) - пятидневная рабочая неделя, 8-часовой рабочий день + 1 час на обед. После успешного прохождения испытательного срока - перевод в сменный график 2/2 (дневные и ночные смены).
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки.
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже).

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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