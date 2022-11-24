Методист продуктовых образовательных курсов

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Ищем коллегу в команду продуктовых знаний! Тебе предстоит заниматься созданием обучения по продуктам Selectel и развивать систему управления знаниями. Отличная возможность погрузиться в мир проектирования образовательных решений, прокачать свою экспертизу в команде профи.
Санкт-Петербург
Фиксированный
На этой позиции вам предстоит:
- Разработка и внедрение программ обучения, развития, повышения уровня и тестирование знаний по продуктам Selectel
- Выявление потребностей в обучении, брифинг внутренних заказчиков
- Проектирование структуры и контента обучающих курсов, администрирование запуска обучения на внутренней платформе, сбор аналитики по итогам обучения
- Методологическое сопровождение текущих процессов и запросов на обучение
- Проактивное взаимодействие со структурными подразделениями, налаживание кросс-командной коммуникации
- Работа с предметными экспертами по разработке учебных процессов и материалов
Наши ожидания:
- Высшее образование (психология/педагогика/социология), курсы повышения квалификации по специальности методист обучающих курсов
- Опыт разработки и сопровождения обучающих программ от 3-х лет
- Уверенное знание методологии профессионального обучения, умение снимать и модерировать бизнес-запрос и выявлять потребности в обучении
- Владение моделями и методами проектирования обучающих программ, умение подбирать оптимальный формат под образовательные и бизнес-задачи
- Навыки фасилитации, модерации, умение работать с группой в онлайн и оффлайн форматах
- Работа с LMS, уверенный пользователь редакторов по созданию онлайн-курсов
- Администрирование LMS, работа со SCORM-редакторами, создание лендингов на Tilda, уверенный пользователь Figma
Знание систем/программ:
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса