Управление знаниями

Методист продуктовых образовательных курсов

Ищем коллегу в команду продуктовых знаний! Тебе предстоит заниматься созданием обучения по продуктам Selectel и развивать систему управления знаниями. Отличная возможность погрузиться в мир проектирования образовательных решений, прокачать свою экспертизу в команде профи.

Санкт-Петербург
Фиксированный
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Ищем коллегу в команду продуктовых знаний! Тебе предстоит заниматься созданием обучения по продуктам Selectel и развивать систему управления знаниями. Отличная возможность погрузиться в мир проектирования образовательных решений, прокачать свою экспертизу в команде профи.

Санкт-Петербург
Фиксированный

На этой позиции вам предстоит:

  • Разработка и внедрение программ обучения, развития, повышения уровня и тестирование знаний по продуктам Selectel
  • Выявление потребностей в обучении, брифинг внутренних заказчиков
  • Проектирование структуры и контента обучающих курсов, администрирование запуска обучения на внутренней платформе, сбор аналитики по итогам обучения
  • Методологическое сопровождение текущих процессов и запросов на обучение
  • Проактивное взаимодействие со структурными подразделениями, налаживание кросс-командной коммуникации
  • Работа с предметными экспертами по разработке учебных процессов и материалов

Наши ожидания:

  • Высшее образование (психология/педагогика/социология), курсы повышения квалификации по специальности методист обучающих курсов
  • Опыт разработки и сопровождения обучающих программ от 3-х лет
  • Уверенное знание методологии профессионального обучения, умение снимать и модерировать бизнес-запрос и выявлять потребности в обучении
  • Владение моделями и методами проектирования обучающих программ, умение подбирать оптимальный формат под образовательные и бизнес-задачи
  • Навыки фасилитации, модерации, умение работать с группой в онлайн и оффлайн форматах
  • Работа с LMS, уверенный пользователь редакторов по созданию онлайн-курсов
  • Администрирование LMS, работа со SCORM-редакторами, создание лендингов на Tilda, уверенный пользователь Figma

Знание систем/программ:

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.