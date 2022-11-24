Методист продуктовых образовательных курсов

Ищем коллегу в команду продуктовых знаний! Тебе предстоит заниматься созданием обучения по продуктам Selectel и развивать систему управления знаниями. Отличная возможность погрузиться в мир проектирования образовательных решений, прокачать свою экспертизу в команде профи.