Руководитель отдела технического контроля
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Руководство отделом, кадровые вопросы внутри отдела, бюджетирование деятельности отдела, выявление необходимости выполнения и внедрение технического контроля в процессах деятельности компании
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Контроль сборки серверного оборудования
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Контроль, выявление, документирование и решение проблем совместимости комплектующих и программного обеспечения
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Входной контроль сетевого, серверного, электрического и другого оборудования
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Эксплуатационный контроль оборудования, выявление и решение проблем, возникающих в ходе эксплуатации
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Общение с производителями по техническим и организационным вопросам, связанным с выбором, тестированием и эксплуатацией оборудования
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Есть опыт руководства отделом, выстраивания процессов, управления командой, взаимодействия со смежными отделами
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Хорошие знания компьютерных комплектующих, периферий и их особенности
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Есть понимание особенностей приёмки, сборки и эксплуатации серверного оборудования
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Есть знания основ администрирования операционных систем Windows (в том числе серверных версий), Linux
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
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Руководство отделом, кадровые вопросы внутри отдела, бюджетирование деятельности отдела, выявление необходимости выполнения и внедрение технического контроля в процессах деятельности компании
-
Контроль сборки серверного оборудования
-
Контроль, выявление, документирование и решение проблем совместимости комплектующих и программного обеспечения
-
Входной контроль сетевого, серверного, электрического и другого оборудования
-
Эксплуатационный контроль оборудования, выявление и решение проблем, возникающих в ходе эксплуатации
-
Общение с производителями по техническим и организационным вопросам, связанным с выбором, тестированием и эксплуатацией оборудования
-
Есть опыт руководства отделом, выстраивания процессов, управления командой, взаимодействия со смежными отделами
-
Хорошие знания компьютерных комплектующих, периферий и их особенности
-
Есть понимание особенностей приёмки, сборки и эксплуатации серверного оборудования
-
Есть знания основ администрирования операционных систем Windows (в том числе серверных версий), Linux
-
Официальное оформление, белая зарплата
-
Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
-
Релокационный бонус при переезде
-
Бесплатные обеды и кофе-брейки
-
10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса