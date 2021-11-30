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Back office

Руководитель отдела технического контроля

Основные задачи:

  • Руководство отделом, кадровые вопросы внутри отдела, бюджетирование деятельности отдела, выявление необходимости выполнения и внедрение технического контроля в процессах деятельности компании

  • Контроль сборки серверного оборудования

  • Контроль, выявление, документирование и решение проблем совместимости комплектующих и программного обеспечения

  • Входной контроль сетевого, серверного, электрического и другого оборудования

  • Эксплуатационный контроль оборудования, выявление и решение проблем, возникающих в ходе эксплуатации

  • Общение с производителями по техническим и организационным вопросам, связанным с выбором, тестированием и эксплуатацией оборудования

Наши ожидания от кандидатов:

  • Есть опыт руководства отделом, выстраивания процессов, управления командой, взаимодействия со смежными отделами

  • Хорошие знания компьютерных комплектующих, периферий и их особенности

  • Есть понимание особенностей приёмки, сборки и эксплуатации серверного оборудования

  • Есть знания основ администрирования операционных систем Windows (в том числе серверных версий), Linux

Про условия работы:

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Основные задачи:

  • Руководство отделом, кадровые вопросы внутри отдела, бюджетирование деятельности отдела, выявление необходимости выполнения и внедрение технического контроля в процессах деятельности компании

  • Контроль сборки серверного оборудования

  • Контроль, выявление, документирование и решение проблем совместимости комплектующих и программного обеспечения

  • Входной контроль сетевого, серверного, электрического и другого оборудования

  • Эксплуатационный контроль оборудования, выявление и решение проблем, возникающих в ходе эксплуатации

  • Общение с производителями по техническим и организационным вопросам, связанным с выбором, тестированием и эксплуатацией оборудования

Наши ожидания от кандидатов:

  • Есть опыт руководства отделом, выстраивания процессов, управления командой, взаимодействия со смежными отделами

  • Хорошие знания компьютерных комплектующих, периферий и их особенности

  • Есть понимание особенностей приёмки, сборки и эксплуатации серверного оборудования

  • Есть знания основ администрирования операционных систем Windows (в том числе серверных версий), Linux

Про условия работы:

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.