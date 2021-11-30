Системный администратор в команду облачных баз данных

Облако Selectel – это огромный набор сервисов, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, сетями и другими объектами.

В нашей команде мы создаем крутое облачное решение для использования баз данных. Это управляемый сервис, который позволяет быстро получать, управлять и автоматизировать работу с базами данных в облаке, не беспокоясь доступности и сохранности данных. Благодаря сервису решается множество важных проблем для бизнеса и для инженеров!