Product Manager (PaaS)

Приглашаем продакт-менеджера для развития PaaS-продуктов компании.
Наше Облако на базе OpenStack удваивается в объемах каждые два года и прирастает новыми возможностями каждый квартал — поэтому мы находимся в поиске ребят, которые могут помогать ему расти такими (или еще более быстрыми!) темпами.
Мы ищем тех, кому интересны современные DevOps решения, тех кто любит вникать в технические детали, общаться с клиентами, следить за метриками продуктов и взаимодействовать с командами аналитики, разработки и маркетинга для достижения продуктовых целей.
Мы ожидаем, что сотрудник на этой позиции формирует свое видение на основе современных трендов инженерных практик, аналитики, потребностей клиентов, а не только исходя из своего понимания или опыта.
Основные задачи на данной позиции
- Формировать видение, стратегию и роадмап продукта
- Влиять на видение PaaS направления компании
- Выстраивать сбор и анализ продуктовых метрик и метрик роста
- Совместно с Продакт-маркетинг менеджером работать над позиционированием продукта и его продвижением на рынке
- Отслеживать изменения у конкурентов и тренды в целом
- Проводить интервью с потенциальными и существующими клиентами для определения и уточнения роадмапа
- Определять требования и развивать возможности продукта совместно с командой разработки
- Управлять продуктовой командой, состоящей из старшего разработчика, проектировщика интерфейсов, разработчиков, тестировщиков и системных администраторов
- Следить за выполнением плана разработки совместно со старшим разработчиком
- Заботиться о бюджетах команды: фонд оплаты труда, конференции, обучение
- Помогать команде: проводить регулярные встречи по продукту, приоритизировать задачи, координировать межкомандные взаимодействия
- Заботиться о развитии команды, мотивировать сотрудников и улучшать рабочий процесс
Наши ожидания от кандидатов
- Схожий опыт работы в IT, либо желание очень быстро освоить новую предметную область
- Опыт системного администрирования или разработки веб-сервисов на Linux
- Понимание бизнеса компании и рынка IT-услуг (хостинг, дата-центры, облачные сервисы)
- Умение четко формулировать требования
- Способность смотреть на продукт глазами клиента
- Владение английским языком (способность анализировать зарубежные рынки, приложения и документацию)
- Развитые аналитические способности
- Проактивность, инициативность и стратегическое видение
- Отличные коммуникативные навыки и умение вести переговоры
Будет плюсом
- Понимание CI\CD
- Понимание принципов построения сетей
- Опыт публичных выступлений
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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