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Эксплуатация дата-центра

Сервисный инженер систем ОВиК

Москва
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Москва
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Основные задачи на данной позиции

  • Проведение работ по техническому обслуживанию инженерных систем ОВиК дата-центров Selectel в Москве. (прецизионные системы охлаждения серверных, системы вентиляции-охлаждения серверной с секциями доохлаждения и рециркуляции, офисных и технических сплит систем)

  • Диагностика, работа с механической частью, электросхемами и линейной автоматикой

  • Замена вентиляторов, компрессоров

  • Чистка теплообменного оборудования

  • Замена фильтрующих элементов, устранение утечек хладагента, пайка медных, полипропиленовых труб, испытание, наладка

  • Проведение ремонтных работ и работ по локальной модернизации отдельных элементов инженерных систем и машин (доустановка датчиков t/h, расширительных баков, новых вентилей, запорной арматуры)

Мы с радостью пообщаемся с вами, если у вас есть

  • Среднее специальное или высшее техническое образование (знание основ -термо, -гидродинамики)
  • Опыт обслуживания и ремонта промышленных систем холодоснабжения и инженерных сетей (чиллеров, прецизионных кондиционеров, промышленных вентиляционных установок с секциям увлажнения/охлаждения)
  • Опыт диагностики оборудования ведущих мировых брендов: Schneider Electric, Uniflair, York, Lessar, Carel, Beckhoff, Segnetics
  • Знание принципов работы, требований, предъявляемых к эксплуатации климатического оборудования (систем вентиляции, кондиционирования, отопления), знание технологического процесса их обслуживания, устранения неполадок
  • Умение пользоваться технической документацией
  • Умение пользоваться специальными инструментом (дифманометры, тепловизор, расходомеры, вакуумный насос, манометрический коллектор)

Будет плюсом

  • Опыт работы в дата-центрах, серверных. Понимание специфики систем охлаждения ЦОД, принципов резервирования

  • Готовность к осуществление аварийных выездов для проведения срочных диагностических и ремонтных работ

  • Знание английского языка на уровне, достаточном для чтения технической документации

  • Знание систем промышленной автоматики

  • Знание принципов построения систем вентиляции и проведения расчетов по расходу воздуха

  • Желание развиваться, изучать новое оборудование, повышать квалификацию

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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