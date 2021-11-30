Ведущий юрист практики недвижимости и строительства

Понимание особенностей организации строительства, реконструкции и строительного контроля, а также строительства/реконструкция ЦОД, объектов электросетевого хозяйства, линейных объектов

Опыт в вопросах разработки, согласования необходимой градостроительной и разрешительной документации и подготовки участков под застройку, в том числе внесение изменений в ПЗЗ в Москве и Санкт-Петербурге