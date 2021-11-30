Менеджер внутренних знаний

Мы в поисках Менеджера знаний для создания, управления и поддержки системы внутренних знаний о продуктах компании.Для нас управление знаниями — это не про регламенты и инструкции, а про удобную, комфортную и прозрачную коммуникацию. Вам предстоит настроить процесс обмена знаниями о продуктах компании так, чтобы любой сотрудник мог быстро отыскать нужную информацию, она своевременно обновлялась и актуализировалась.
Офис находится в Санкт-Петербурге, мы помогаем с релокацией. Полностью удаленная работа также возможна.Основные задачи
- Внедрять и развивать культуру документации в процессе разработки продуктов
- Управлять процессом обмена и актуализации продуктовых знаний
- Развивать и оптимизировать инструменты хранения и передачи знаний о продуктах в компании
- Проактивно взаимодействовать с экспертами по продуктам для создания артефактов знаний
- Определить ключевые метрики эффективности работы внутренних продуктовых знаний: определить критерии оценки, отслеживать показатели в динамике и влиять на них своей работой
От вас мы ожидаем
- Знание базовых подходов к управлению знаниями в организации
- Опыт проведения пользовательских исследований, выявление потребностей, умение задавать вопросы и анализировать результаты
- Навыки системного мышления: умение четко структурировать информацию, определять ключевые идеи и смыслы
- Опыт работы с текстом: умение доступным языком объяснять технически сложный материал, адаптировать материалы под особенности целевой аудитории
- Навыки коммуникации: умение проводить экспертные интервью с носителями знаний, формировать долговременный контакт и взаимодействие с экспертами
- Внимание к деталям: точность формулировок, проверка актуальности информации
- Опыт работы с отчетностью, анализ статистических показателей ключевых метрик
- Навыки психологии: базовые знания андрогогики, развитый EQ
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
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Возможен удаленный формат работы
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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