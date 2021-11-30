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Управление знаниями

Ведущий исследователь

Мы в поисках Ведущего исследователя пользовательского опыта, который поможет компании получать больше знаний о наших клиентах, чтобы мы могли принимать лучшие продуктовые решения.

  • Это не просто очередные кабинетные UX-исследования. Это комплексная работа: с пользователями с разным статусом и культурным бекграундом, из разных индустрий и в сложной предметной области.
  • Работа напрямую с командой продукта, возможность влиять на его развитие.
  • Наша цель — не проводить исследования и получать знания ради знаний, а внедрять изменения.
  • Возможность организовать процесс продуктовых исследований как вы считаете нужным, без бюрократии

Офис находится в Санкт-Петербурге, мы помогаем с релокацией. Полностью удаленная работа также возможна.

Москва
Полный день
з/п не указана
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Мы в поисках Ведущего исследователя пользовательского опыта, который поможет компании получать больше знаний о наших клиентах, чтобы мы могли принимать лучшие продуктовые решения.

  • Это не просто очередные кабинетные UX-исследования. Это комплексная работа: с пользователями с разным статусом и культурным бекграундом, из разных индустрий и в сложной предметной области.
  • Работа напрямую с командой продукта, возможность влиять на его развитие.
  • Наша цель — не проводить исследования и получать знания ради знаний, а внедрять изменения.
  • Возможность организовать процесс продуктовых исследований как вы считаете нужным, без бюрократии

Офис находится в Санкт-Петербурге, мы помогаем с релокацией. Полностью удаленная работа также возможна.

Москва
Полный день
з/п не указана

Основные задачи

  • Проводить регулярные JTBD-интервью с новыми клиентами
  • Исследовать Churn в продуктах
  • Запускать количественные исследования
  • Строить CJM
  • Проводить комплексные исследования пользовательского опыта
  • Вести внутреннюю базу знаний о клиентах и распространять эти знания в компании
  • Организовывать систему рекрутинга сложных респондентов для участия в исследованиях
  • Помогать продуктовым командам в организации исследований
  • Предоставлять и поддерживать базу методических материалов и исследовательских инструментов
  • Организовывать исследовательские процессы в компании

От вас мы ожидаем

  • Опыт работы на аналогичной позиции
  • Опыт работы в продуктовых IT-компаниях или сложной предметной области
  • Опыт проведения юзабилити-тестирований, проблемных и поведенческих, JTBD-интервью, немодерируемых исследований, карточных сортировок
  • Знание статистики и методологии проведения А/Б тестирований
  • Опыт сложного рекрута респондентов
  • Опыт организации системы знаний о клиентах в продуктовой компании
  • Понимание предметной области или навыки системного администрирования будет плюсом

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

  • Возможен удаленный формат работы

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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