Ведущий исследователь

Мы в поисках Ведущего исследователя пользовательского опыта, который поможет компании получать больше знаний о наших клиентах, чтобы мы могли принимать лучшие продуктовые решения.
- Это не просто очередные кабинетные UX-исследования. Это комплексная работа: с пользователями с разным статусом и культурным бекграундом, из разных индустрий и в сложной предметной области.
- Работа напрямую с командой продукта, возможность влиять на его развитие.
- Наша цель — не проводить исследования и получать знания ради знаний, а внедрять изменения.
- Возможность организовать процесс продуктовых исследований как вы считаете нужным, без бюрократии
Офис находится в Санкт-Петербурге, мы помогаем с релокацией. Полностью удаленная работа также возможна.
Основные задачи
- Проводить регулярные JTBD-интервью с новыми клиентами
- Исследовать Churn в продуктах
- Запускать количественные исследования
- Строить CJM
- Проводить комплексные исследования пользовательского опыта
- Вести внутреннюю базу знаний о клиентах и распространять эти знания в компании
- Организовывать систему рекрутинга сложных респондентов для участия в исследованиях
- Помогать продуктовым командам в организации исследований
- Предоставлять и поддерживать базу методических материалов и исследовательских инструментов
- Организовывать исследовательские процессы в компании
От вас мы ожидаем
- Опыт работы на аналогичной позиции
- Опыт работы в продуктовых IT-компаниях или сложной предметной области
- Опыт проведения юзабилити-тестирований, проблемных и поведенческих, JTBD-интервью, немодерируемых исследований, карточных сортировок
- Знание статистики и методологии проведения А/Б тестирований
- Опыт сложного рекрута респондентов
- Опыт организации системы знаний о клиентах в продуктовой компании
- Понимание предметной области или навыки системного администрирования будет плюсом
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
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Возможен удаленный формат работы
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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