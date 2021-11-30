Ведущий исследователь

Мы в поисках Ведущего исследователя пользовательского опыта, который поможет компании получать больше знаний о наших клиентах, чтобы мы могли принимать лучшие продуктовые решения.

Это не просто очередные кабинетные UX-исследования. Это комплексная работа: с пользователями с разным статусом и культурным бекграундом, из разных индустрий и в сложной предметной области.

Работа напрямую с командой продукта, возможность влиять на его развитие.

Наша цель — не проводить исследования и получать знания ради знаний, а внедрять изменения.

Возможность организовать процесс продуктовых исследований как вы считаете нужным, без бюрократии

Офис находится в Санкт-Петербурге, мы помогаем с релокацией. Полностью удаленная работа также возможна.