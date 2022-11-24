Ведущий инженер архитектурно-строительного отдела

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Сеть наших дата-центров быстро растет, мы строим большое количество сложной инфраструктуры. Вы сможете получить огромный опыт в реализации сложных и уникальных инфраструктурных объектов, аналогов которым в России практически не существует.
Москва
Фиксированный
На этой позиции вам предстоит:
- Контроль исполнения подрядными организациями гарантийных строительно-монтажных работ на объектах по их ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции
- Подсчет объемов строительно-монтажных работ
- Взаимодействие с подрядными организациями
- Составление технических заданий на работы по ремонту/строительству
- Проведение тендеров на строительно-монтажные работы, анализ полученных коммерческих предложений
- Предоставление необходимо информации для заключения договоров на выполнение работ
- Контроль исполнения работ подрядными организациями
- Ведение учета выполненных работ
- Составление официальных писем
Наши ожидания:
- Опыт работы на аналогичной позиции по направлению общестроительных работ от 3 лет
- Знание современных технологий строительства, строительных материалов
- Знание законодательства, нормативно-правовых актов в области строительства
- Опыт взаимодействия с подрядными организациями
- Опыт составления технических заданий на работы по ремонту/строительству зданий
- Опыт использования AutoCad, Word, Excel
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- График работы: 5-дневная рабочая неделя, с 09:30 до 18:30
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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