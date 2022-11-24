Эксплуатация дата-центра

Ведущий инженер архитектурно-строительного отдела

Сеть наших дата-центров быстро растет, мы строим большое количество сложной инфраструктуры. Вы сможете получить огромный опыт в реализации сложных и уникальных инфраструктурных объектов, аналогов которым в России практически не существует.

Москва
Фиксированный
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Сеть наших дата-центров быстро растет, мы строим большое количество сложной инфраструктуры. Вы сможете получить огромный опыт в реализации сложных и уникальных инфраструктурных объектов, аналогов которым в России практически не существует.

Москва
Фиксированный

На этой позиции вам предстоит:

  • Контроль исполнения подрядными организациями гарантийных строительно-монтажных работ на объектах по их ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции
  • Подсчет объемов строительно-монтажных работ
  • Взаимодействие с подрядными организациями
  • Составление технических заданий на работы по ремонту/строительству
  • Проведение тендеров на строительно-монтажные работы, анализ полученных коммерческих предложений
  • Предоставление необходимо информации для заключения договоров на выполнение работ
  • Контроль исполнения работ подрядными организациями
  • Ведение учета выполненных работ
  • Составление официальных писем

Наши ожидания:

  • Опыт работы на аналогичной позиции по направлению общестроительных работ от 3 лет
  • Знание современных технологий строительства, строительных материалов
  • Знание законодательства, нормативно-правовых актов в области строительства
  • Опыт взаимодействия с подрядными организациями
  • Опыт составления технических заданий на работы по ремонту/строительству зданий
  • Опыт использования AutoCad, Word, Excel

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • График работы: 5-дневная рабочая неделя, с 09:30 до 18:30

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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