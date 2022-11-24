Практикант в группу первичной документации

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Мы приглашаем Практиканта в Группу первичной документации, где вы сможете получить навыки по основам бухгалтерского учета в работе с поставщиками
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Проверка первичной документации
- Копирование, сканирование, подшивка и архивирование документов
- Работа в 1С: Бухгалтерия 8.3, в Jira, с ЭДО (Диадок)
- Отправка актов сверки
- Контроль поступлений документов
- Систематизация документов в архиве
- Контроль подписания документов
Наши ожидания:
- Выпускник факультета по направлению бухгалтерского учета
- Обладаете общим пониманием в области бухгалтерского учета и проявляете искренний интерес к данной области
- Знаете основы делопроизводства и архивного дела
- Знаете Microsoft Office (Word, Excel), 1С:Бухгалтерия
- Исполнительность, ответственность, аккуратность, способность к быстрому обучению
Про условия:
- Официальное оформление, белая зарплата
- Срочный трудовой договор на 3 месяца
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкий график работы: от 20 часов в неделю
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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