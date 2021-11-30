Старший сетевой инженер

Selectel помогает клиентам любого размера решать задачи, связанные с построением IT-инфраструктуры на базе собственных дата-центров. А сеть это то, что связывает серверы в разных стойках дата-центров и сами дата центры между собой и со всем миром.

Мы растем, а задач становится всё больше, поэтому мы ищем старшего дежурного сетевого инженера который сможет усилить нашу команду поддержки и эксплуатации сети.