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Старший сетевой инженер

Selectel помогает клиентам любого размера решать задачи, связанные с построением IT-инфраструктуры на базе собственных дата-центров. А сеть это то, что связывает серверы в разных стойках дата-центров и сами дата центры между собой и со всем миром.

Мы растем, а задач становится всё больше, поэтому мы ищем старшего дежурного сетевого инженера который сможет усилить нашу команду поддержки и эксплуатации сети.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Selectel помогает клиентам любого размера решать задачи, связанные с построением IT-инфраструктуры на базе собственных дата-центров. А сеть это то, что связывает серверы в разных стойках дата-центров и сами дата центры между собой и со всем миром.

Мы растем, а задач становится всё больше, поэтому мы ищем старшего дежурного сетевого инженера который сможет усилить нашу команду поддержки и эксплуатации сети.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Основные задачи на этой позиции

  • Анализ информации, оперативное реагирование и траблшутинг сетевого оборудования по сообщениям от мониторинговых систем сетевой инфраструктуры, извещение о проблеме ответственных лиц

  • Работа с сетевым оборудованием и его настройка

  • Работа по авариям и запросам клиентов

  • Актуализация документации в системе Confluence по используемым решениям в сети и по иным задачам сетевого отдела

Мы ожидаем, что у вас есть

  • Опыт работы сетевого инженера с опытом настройки сетевого оборудования (CLI) от 2 лет

  • Понимание как технически включаются сетевые услуги

  • Знания и понимание сетевых технологий на уровне стартовых сертификатов вендоров

  • Опыт работы c системами мониторинга (Zabbix)

  • Понимание принципов и опыт работы с VLAN, QinQ, LACP, STP

  • Понимание принципов динамической маршрутизации, опыт конфигурирования BGP/OSPF/IS-IS

  • Понимание принципов работы MPLS

  • Понимание принципов и технологий L2/L3 резервирования

Желаемые требования

  • Уверенное владение CLI JunOS

  • Общее понимание принципов и назначения Leaf-Spine архитектуры

  • Общее понимание технологий EVPN/VXLAN

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • График работы 2/2

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде в Санкт-Петербург

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Наш офис находится в Санкт-Петербурге в 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже), возможность удаленной работы тоже есть

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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