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Финансы и юриспруденция

Младший менеджер по договорной работе

Отдел оплаты и договорной работы отвечает за контроль исполнения обязательств по договорам с клиентами.

Мы в поиске младшего менеджера по договорной работе, который будет заниматься делопроизводством и коммуникацией с заказчиками для успешного исполнения условий по договорам оказания услуг ЦОД (дата-центров).

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Отдел оплаты и договорной работы отвечает за контроль исполнения обязательств по договорам с клиентами.

Мы в поиске младшего менеджера по договорной работе, который будет заниматься делопроизводством и коммуникацией с заказчиками для успешного исполнения условий по договорам оказания услуг ЦОД (дата-центров).

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Чем занимается отдел

  • Обеспечением корректного и качественного документооборота с клиентами компании

  • Осуществлением консультаций и решением проблем клиентов, возникающих в ходе работы с документами

  • Работой с платежами: начиная от подсчета отдельных видов услуг для выставления отчетных документов, заканчивая отслеживанием и организацией сбора дебиторской задолженности

  • Администрированием реферальной программы компании

На этой позиции вам предстоит заниматься

  • Работой с биллинговой системой, 1С и электронными таблицами для учета оказываемых услуг и контроля исполнения финансовых обязательств со стороны клиентов

  • Взаимодействием с клиентами по вопросам оплаты

  • Работой с биллинговой системой по заключению партнерских договоров и оказанию партнерских услуг

  • Взаимодействием с клиентами компании по вопросам документооборота

  • Обработкой запросов от клиентов в почте, тикет-системе, по телефону, предоставлением консультаций по возникающим вопросам и решением клиентских проблем

  • Оформлением типовых договоров, соглашений.

  • Работой в системе ЭДО Диадок, отправкой документов, обработкой уточнений и отказов в подписании со стороны контрагентов и прочими сопутствующими действиями в рамках ведения ЭДО

  • Обработкой входящих документов, направленных в отдел

От вас мы ожидаем

  • Опыт работы на схожей позиции

  • Хорошее владение инструментами Excel для обработки массивов данных. Умение работать с программами: Google Workspace, MS office

  • Знание основ финансового и хозяйственного законодательства, делопроизводства и документооборота, и желание развивать знания и навыки в данной сфере

  • Понимание специфики работы с сегментом B2B

  • Навыки делового общения, ориентированность на клиента, умение находить баланс между желаниями клиента и приоритетами компании

  • Умение работать в режиме многозадачности с большими объемами информации, гибкость к изменениям и готовность к изучению нового

Будет плюсом

  • Высшее юридическое или экономическое образование

  • Опыт работы в сфере IT или телекоммуникаций

  • Понимание специфики оказания услуг ЦОД

  • Опыт работы с программами 1C.Бухгалтерия, Контур Диадок

  • Навыки работы с таск-трекерами: JIRA или аналогичная система

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (с 9:00 до 11:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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