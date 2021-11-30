Младший менеджер по договорной работе

Отдел оплаты и договорной работы отвечает за контроль исполнения обязательств по договорам с клиентами.
Мы в поиске младшего менеджера по договорной работе, который будет заниматься делопроизводством и коммуникацией с заказчиками для успешного исполнения условий по договорам оказания услуг ЦОД (дата-центров).
Чем занимается отдел
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Обеспечением корректного и качественного документооборота с клиентами компании
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Осуществлением консультаций и решением проблем клиентов, возникающих в ходе работы с документами
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Работой с платежами: начиная от подсчета отдельных видов услуг для выставления отчетных документов, заканчивая отслеживанием и организацией сбора дебиторской задолженности
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Администрированием реферальной программы компании
На этой позиции вам предстоит заниматься
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Работой с биллинговой системой, 1С и электронными таблицами для учета оказываемых услуг и контроля исполнения финансовых обязательств со стороны клиентов
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Взаимодействием с клиентами по вопросам оплаты
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Работой с биллинговой системой по заключению партнерских договоров и оказанию партнерских услуг
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Взаимодействием с клиентами компании по вопросам документооборота
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Обработкой запросов от клиентов в почте, тикет-системе, по телефону, предоставлением консультаций по возникающим вопросам и решением клиентских проблем
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Оформлением типовых договоров, соглашений.
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Работой в системе ЭДО Диадок, отправкой документов, обработкой уточнений и отказов в подписании со стороны контрагентов и прочими сопутствующими действиями в рамках ведения ЭДО
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Обработкой входящих документов, направленных в отдел
От вас мы ожидаем
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Опыт работы на схожей позиции
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Хорошее владение инструментами Excel для обработки массивов данных. Умение работать с программами: Google Workspace, MS office
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Знание основ финансового и хозяйственного законодательства, делопроизводства и документооборота, и желание развивать знания и навыки в данной сфере
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Понимание специфики работы с сегментом B2B
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Навыки делового общения, ориентированность на клиента, умение находить баланс между желаниями клиента и приоритетами компании
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Умение работать в режиме многозадачности с большими объемами информации, гибкость к изменениям и готовность к изучению нового
Будет плюсом
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Высшее юридическое или экономическое образование
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Опыт работы в сфере IT или телекоммуникаций
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Понимание специфики оказания услуг ЦОД
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Опыт работы с программами 1C.Бухгалтерия, Контур Диадок
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Навыки работы с таск-трекерами: JIRA или аналогичная система
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (с 9:00 до 11:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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