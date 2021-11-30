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QA

QA Automation Engineer в команду дисков и бэкапов

Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных, опутывая и связывая их сетями.

Ядро облака – это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов.

Команда Дисков и Бэкапов занимается разработкой API для управления бэкапами виртуальных машин, сетевыми дисками, сетевыми файловыми системами Облака Selectel, низкоуровневой системой Ceph и интеграцией с объектным хранилищем облака.

Мы ищем QA-автоматизатора, который усилит команду своей экспертизой и поможет сделать этот сервис еще лучше.

Санкт-Петербург
Удаленная работа
з/п не указана
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Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных, опутывая и связывая их сетями.

Ядро облака – это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов.

Команда Дисков и Бэкапов занимается разработкой API для управления бэкапами виртуальных машин, сетевыми дисками, сетевыми файловыми системами Облака Selectel, низкоуровневой системой Ceph и интеграцией с объектным хранилищем облака.

Мы ищем QA-автоматизатора, который усилит команду своей экспертизой и поможет сделать этот сервис еще лучше.

Санкт-Петербург
Удаленная работа
з/п не указана

Основные задачи на этой позиции

  • Создавать интеграционные и нагрузочные тесты, в том числе продумывать архитектуру нагрузочного тестирования

  • Автоматизировать и создавать новые функциональные тесты для компонент облака, отвечающих за управление бэкапами виртуальных машин, дисками и файловыми системами высокой ёмкости

  • Писать и проводить ревью кода тестов Rally, Tempest и других систем тестирования компонентов

  • Интегрировать тесты в CI/CD

  • Разрабатывать тестовую документацию (тест-кейсы, тестовые модели, сценарии)

Эта вакансия для вас, если

  • Вам интересно самостоятельно возводить архитектуру нагрузочного и интеграционного тестирования

  • Вам важна цельность продукта, над которым вы трудитесь - работа не в стол, а создание реальных продуктовых ценностей

  • Вы любите задачи близкие к “железу”

  • Вы не прочь временами примерять на себя шапочку Шерлока Холмса и c помощью различных тестов расследовать, почему диски находятся в том или ином статусе при нагрузке от кубера и другие загадки современности

  • Вам не чужда работа в сплоченной команде по agile-методологиям

Смело откликайтесь, если вы

  • Имеете опыт работы на аналогичной позиции

  • Знаете Python

  • Умеете работать с ОС семейства Linux, сможете написать bash скрипт, “погрепать” логи, выйти из Vim

  • Работали с инструментами тестирования различных уровней: pytest/unittest, cucumber/gauge, selenium/protractor

  • Имеете опыт работы с системой контроля версий Git

Про условия работ

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

  • Возможен удаленный формат или офис на выбор

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.