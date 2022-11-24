Эксплуатация дата-центра

Дизайнер интерьера

Мы ищем специалиста в команду дизайна интерьеров, где вы будете создавать и реализовывать дизайн-проекты офисов, а также участвовать в разработке архитектурных концепций

Санкт-Петербург
Фиксированный
Откликнуться Откликнуться на
В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Подписаться

Мы ищем специалиста в команду дизайна интерьеров, где вы будете создавать и реализовывать дизайн-проекты офисов, а также участвовать в разработке архитектурных концепций

Санкт-Петербург
Фиксированный

На этой позиции вам предстоит:

  • Создавать, сопровождать и реализовывать дизайн-проекты офисов
  • Разрабатывать архитектурные концепции и планировочные решения в Revit
  • Переносить схемы и узлы в AutoCAD/ Revit на основании полученного бумажного варианта
  • Производить обмерные работы и составлять обмерные чертежи
  • Создавать 3D-визуализации
  • Разрабатывать рабочую документацию к дизайн-проекту
  • Подбирать материалы, мебель и оборудование
  • Разрабатывать элементы графического дизайна
  • Контролировать исполнение работ подрядными организациями
  • Согласовывать проектные решения со смежными отделами

Наши ожидания:

  • Опыт проектирования интерьеров офисов и самостоятельное ведение проектов
  • Уверенное владение AutoCAD, Revit, 3ds Max (+Corona), Photoshop
  • Владение Adobe Illustrator или Corel Draw и опыт разработки элементов графического дизайна
  • Знание современных технологий строительства, строительных и отделочных материалов
  • Знание законодательства, нормативно-правовых актов в области строительства
  • Опыт выполнения обмерных работ и составления по ним обмерных чертежей
  • Опыт взаимодействия с подрядными организациями
  • Понимание тенденций в области дизайна интерьера
  • Наличие портфолио с выполненными визуализациями и чертежами

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Смотреть все
Эксплуатация дата-центра

Инженер по эксплуатации

Санкт-Петербург

Эксплуатация дата-центра

Ведущий инженер архитектурно-строительного отдела

Москва

Смотреть все

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.