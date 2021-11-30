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Управление знаниями

Технический писатель

Отдел знаний Selectel ищет технического писателя, который поможет создавать публичную документацию к продуктам компании, ориентированную на наших пользователей.

Мы не пишем по ГОСТу, не пишем в стол, используем подход doc-as-code, работаем с метриками продукта и рассматриваем документацию не как самоцель или средство самовыражения, а инструмент решения проблем пользователей и улучшения пользовательского опыта.

Москва
Гибкий график
з/п не указана
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Отдел знаний Selectel ищет технического писателя, который поможет создавать публичную документацию к продуктам компании, ориентированную на наших пользователей.

Мы не пишем по ГОСТу, не пишем в стол, используем подход doc-as-code, работаем с метриками продукта и рассматриваем документацию не как самоцель или средство самовыражения, а инструмент решения проблем пользователей и улучшения пользовательского опыта.

Москва
Гибкий график
з/п не указана

На этой позиции вам предстоит

  • Писать и поддерживать в актуальном состоянии пользовательскую документацию по продуктам kb.selectel.ru

  • Вместе с разработчиками готовить к публикации документацию к API продуктов и следить за тем, чтобы она была понятна не только нашим разработчикам developers.selectel.ru

  • В тесной интеграции с командой разработки продукта определять место документации в продукте

  • Взаимодействовать со службой поддержки и разбирать пользовательские тикеты

  • Совместно с менеджером продуктов думать о том, как сделать документацию по продукту лучше, и самостоятельно планировать свою загрузку

  • Работать над структурой документации ваших продуктов

  • В команде технических писателей работать над общими инструкциями, документами, командными артефактами и процессами

  • Следить за ключевыми метриками документации по вашему продукту

Что для нас важно

  • Вы понимаете, чем виртуальный сервер отличается от выделенного

  • Умеете работать с Git, владеете навыками верстки документации и языком разметки Markdown

  • Работали с Google Analytics или Яндекс метрике

  • Понимаете, как работает API и умеете с ними взаимодействовать

  • Знаете, как написать документацию, которая будет решать проблемы пользователя

  • Умеете расставлять приоритеты в работе и планировать собственное время

  • Вас не пугает работа с англоязычными источниками информации

Это не обязательно, но будет плюсом

  • Опыт администрирования серверов, работы в технической поддержке

  • Высшее образование по смежной специальности

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая заработная плата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

  • Возможен удаленный формат работы

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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