Поиск
Управление знаниями

Технический писатель

Отдел знаний Selectel ищет технического писателя, который поможет создавать публичную документацию к продуктам компании, ориентированную на наших пользователей.

Мы не пишем по ГОСТу, не пишем в стол, используем подход doc-as-code, работаем с метриками продукта и рассматриваем документацию не как самоцель или средство самовыражения, а инструмент решения проблем пользователей и улучшения пользовательского опыта.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана
Откликнуться Откликнуться на

Отдел знаний Selectel ищет технического писателя, который поможет создавать публичную документацию к продуктам компании, ориентированную на наших пользователей.

Мы не пишем по ГОСТу, не пишем в стол, используем подход doc-as-code, работаем с метриками продукта и рассматриваем документацию не как самоцель или средство самовыражения, а инструмент решения проблем пользователей и улучшения пользовательского опыта.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана

На этой позиции вам предстоит

  • Писать и поддерживать в актуальном состоянии пользовательскую документацию по продуктам kb.selectel.ru

  • Вместе с разработчиками готовить к публикации документацию к API продуктов и следить за тем, чтобы она была понятна не только нашим разработчикам developers.selectel.ru

  • В тесной интеграции с командой разработки продукта определять место документации в продукте

  • Взаимодействовать со службой поддержки и разбирать пользовательские тикеты

  • Совместно с менеджером продуктов думать о том, как сделать документацию по продукту лучше, и самостоятельно планировать свою загрузку

  • Работать над структурой документации ваших продуктов

  • В команде технических писателей работать над общими инструкциями, документами, командными артефактами и процессами

  • Следить за ключевыми метриками документации по вашему продукту

Что для нас важно

  • Вы понимаете, чем виртуальный сервер отличается от выделенного

  • Умеете работать с Git, владеете навыками верстки документации и языком разметки Markdown

  • Работали с Google Analytics или Яндекс метрике

  • Понимаете, как работает API и умеете с ними взаимодействовать

  • Знаете, как написать документацию, которая будет решать проблемы пользователя

  • Умеете расставлять приоритеты в работе и планировать собственное время

  • Вас не пугает работа с англоязычными источниками информации

Это не обязательно, но будет плюсом

  • Опыт администрирования серверов, работы в технической поддержке

  • Высшее образование по смежной специальности

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая заработная плата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

  • Возможен удаленный формат работы

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Смотреть все
Управление знаниями

Технический писатель

Москва

Управление знаниями

Технический писатель

Удаленная работа

Смотреть все

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.