Технический писатель

Отдел знаний Selectel ищет технического писателя, который поможет создавать публичную документацию к продуктам компании, ориентированную на наших пользователей.

Мы не пишем по ГОСТу, не пишем в стол, используем подход doc-as-code, работаем с метриками продукта и рассматриваем документацию не как самоцель или средство самовыражения, а инструмент решения проблем пользователей и улучшения пользовательского опыта.