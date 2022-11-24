Старший специалист АХО

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Москва
Фиксированный
На этой позиции вам предстоит:
- Проведение тендеров на закупку ТМЦ (мебель, хоз.товары, оборудование, типографская продукция, вывески и пр.);
- Организация и контроль грузоперевозок, такелажных работ;
- Разработка ТЗ для исполнения работ в зоне ответственности АХО;
- Актуализация предложений текущих контрагентов, мониторинг рынка;
- Заключение договоров поставок и оказания услуг, контроль их исполнения, своевременное реагирование на заявки сотрудников, организация необходимых мероприятий по решению заявок от коллег;
- Согласование договоров/дополнительных соглашений, заведение счетов в оплату;
- Организация процесса проведения мелкого ремонта, проверка качества выполнения ремонтных работ;
- Озеленение офисов (лечение/закупка);
- Оформление парковочных мест для сотрудников;
- Контроль уборки помещений, своевременная актуализация информации по уборке помещений.
Наши ожидания:
- Знание основ делопроизводства
- Опыт в процедуре поиска и выбора поставщика при осуществлении закупок
- Опыт оформления договоров
- Пунктуальность, ответственность и умение планировать свое время
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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