Back office

Старший специалист АХО

Москва
Фиксированный
Откликнуться
В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Подписаться
Москва
Фиксированный

На этой позиции вам предстоит:

  • Проведение тендеров на закупку ТМЦ (мебель, хоз.товары, оборудование, типографская продукция, вывески и пр.);
  • Организация и контроль грузоперевозок, такелажных работ;
  • Разработка ТЗ для исполнения работ в зоне ответственности АХО;
  • Актуализация предложений текущих контрагентов, мониторинг рынка;
  • Заключение договоров поставок и оказания услуг, контроль их исполнения, своевременное реагирование на заявки сотрудников, организация необходимых мероприятий по решению заявок от коллег;
  • Согласование договоров/дополнительных соглашений, заведение счетов в оплату;
  • Организация процесса проведения мелкого ремонта, проверка качества выполнения ремонтных работ;
  • Озеленение офисов (лечение/закупка);
  • Оформление парковочных мест для сотрудников;
  • Контроль уборки помещений, своевременная актуализация информации по уборке помещений.

Наши ожидания:

  • Знание основ делопроизводства
  • Опыт в процедуре поиска и выбора поставщика при осуществлении закупок
  • Опыт оформления договоров
  • Пунктуальность, ответственность и умение планировать свое время

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Смотреть все
Back office

Менеджер по договорной работе

Санкт-Петербург

Back office

Корпоративный секретарь (Департамент стратегии)

Санкт-Петербург

Смотреть все

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.