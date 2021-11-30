Инженер по техническому надзору

Мы с радостью пообщаемся с вами, если у вас есть:

Высшее образование (инженерно-строительное образование (ПГС/ПЗ) будет преимуществом)

Опыт работы с электросетевым оборудованием, системами охлаждения

Знание законодательства, нормативно-правовых актов в области строительства

Опыт взаимодействия с подрядными организациями

Ответственность, внимательность, организованность, нацеленность на результат

Опыт работы в службе заказчика или генерального подрядчика

Официальное оформление, белая зарплата

Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

Бесплатные обеды и кофе-брейки

График работы с 9:30 до 18:30

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса