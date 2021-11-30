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Инженер по техническому надзору

Основные задачи на данной позиции:
  • Осуществление функций технического надзора со стороны заказчика при реализации объектов строительства и ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций
  • Проверка, корректировка и оптимизация проектов и сметной документации
  • Контроль и фиксация объемов выполненных работ подрядчиками
  • Контроль за проведением ПНР при установке инженерного оборудования ЦОД
  • Проверка специальных журналов работ и другой документации по надзору за строительством
  • Осуществление контроля за ходом работ на строительной площадке по направлению ВК, ОВ, общестроительные, электроснабжение контроль качества и соблюдение строительных норм и правил
  • Проверка исполнительной документации
  • Участие в освидетельствовании скрытых работ и подписание актов на скрытые работы
  • Выдача предписаний о несоответствиях или нарушениях. Контроль исполнения предписаний и устранения несоответствий
Москва
Полный день
з/п не указана
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Основные задачи на данной позиции:
  • Осуществление функций технического надзора со стороны заказчика при реализации объектов строительства и ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций
  • Проверка, корректировка и оптимизация проектов и сметной документации
  • Контроль и фиксация объемов выполненных работ подрядчиками
  • Контроль за проведением ПНР при установке инженерного оборудования ЦОД
  • Проверка специальных журналов работ и другой документации по надзору за строительством
  • Осуществление контроля за ходом работ на строительной площадке по направлению ВК, ОВ, общестроительные, электроснабжение контроль качества и соблюдение строительных норм и правил
  • Проверка исполнительной документации
  • Участие в освидетельствовании скрытых работ и подписание актов на скрытые работы
  • Выдача предписаний о несоответствиях или нарушениях. Контроль исполнения предписаний и устранения несоответствий
Москва
Полный день
з/п не указана

Мы с радостью пообщаемся с вами, если у вас есть:

  • Высшее образование (инженерно-строительное образование (ПГС/ПЗ) будет преимуществом)
  • Опыт работы с электросетевым оборудованием, системами охлаждения
  • Знание законодательства, нормативно-правовых актов в области строительства
  • Опыт взаимодействия с подрядными организациями
  • Ответственность, внимательность, организованность, нацеленность на результат
  • Опыт работы в службе заказчика или генерального подрядчика
Про условия работы:

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • График работы с 9:30 до 18:30

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.