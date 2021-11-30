Инженер по техническому надзору

- Осуществление функций технического надзора со стороны заказчика при реализации объектов строительства и ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций
- Проверка, корректировка и оптимизация проектов и сметной документации
- Контроль и фиксация объемов выполненных работ подрядчиками
- Контроль за проведением ПНР при установке инженерного оборудования ЦОД
- Проверка специальных журналов работ и другой документации по надзору за строительством
- Осуществление контроля за ходом работ на строительной площадке по направлению ВК, ОВ, общестроительные, электроснабжение контроль качества и соблюдение строительных норм и правил
- Проверка исполнительной документации
- Участие в освидетельствовании скрытых работ и подписание актов на скрытые работы
- Выдача предписаний о несоответствиях или нарушениях. Контроль исполнения предписаний и устранения несоответствий
Мы с радостью пообщаемся с вами, если у вас есть:
- Высшее образование (инженерно-строительное образование (ПГС/ПЗ) будет преимуществом)
- Опыт работы с электросетевым оборудованием, системами охлаждения
- Знание законодательства, нормативно-правовых актов в области строительства
- Опыт взаимодействия с подрядными организациями
- Ответственность, внимательность, организованность, нацеленность на результат
- Опыт работы в службе заказчика или генерального подрядчика
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
- График работы с 9:30 до 18:30
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса