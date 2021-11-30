Python-разработчик в команду биллинговой платформы

В Selectel команда Биллинговой платформы занимается разработкой сервисов учета средств и услуг всех продуктов компании (со всей вариативностью и тонкостями логики каждого из продуктов). В процессе работы приходится встречаться с разными видами задач: от простого написания API до построения сложных ресурсоёмких отчетов с большим количеством данных и сложной бизнес-логикой.
Мы хотим, чтобы качество функционала продолжало расти и он быстро реализовывался, поэтому мы находимся в поисках тебя – опытного разработчика, который понимает, как работать с большим набором данных, эффективно его обрабатывать и строить архитектуры бизнес-процессов.
Офис находится в Санкт-Петербурге, помогаем с релокацией, удаленно работать также возможно.
Основные задачи
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Разрабатывать модули биллинговой системы (например: модуль скидок, обработка входящих платежей)
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Проектировать и развивать функционал биллинговой и аккаутинговой систем
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Оптимизировать скорость работы и эффективность реализованного функционала
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Ревьюить код коллег, тесно работать с проектировщиками и тестировщиками
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Участвовать в других проектах отдела (например, сервис хранения файлов, сервис учета действий клиентов/сотрудников)
От вас мы ожидаем
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Отличное знание Python >3.5
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Опыт разработки с учетом постоянно обновляющихся требований
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Опыт работы с базами данных (в частности, с PostgreSQL): умение строить и оптимизировать сложные запросы
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Написание интеграционных и модульных тестов c использованием Pytest, Factory_boy/Mixer
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Опыт использования RabbitMQ, Celery/Dramatiq
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Опыт использования SQLAlchemy
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Опыт работы с REST и web-фреймворками (Flask, Marshmallow, Apispec)
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Опыт работы с ОС семейства Linux
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Умение проводить ревью кода коллег, понимать логику работу их кода
Будет плюсом
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Понимание Dependency Injection и как его применять
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Опыт использования Docker
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Знание других языков программирования (Go, PHP)
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Опыт разработки корпоративных порталов
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Участие в Open Source проектах
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Умение спокойно относиться к ревью и критике
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
-
10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
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Возможен как удаленный формат работы, так и офис
Про здоровье и спорт
-
Ежемесячная надбавка за некурение
-
ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
-
50% оплата абонемента в фитнес-клуба
-
Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
-
Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
-
Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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