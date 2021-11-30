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Backend-разработка

Python-разработчик в команду биллинговой платформы

В Selectel команда Биллинговой платформы занимается разработкой сервисов учета средств и услуг всех продуктов компании (со всей вариативностью и тонкостями логики каждого из продуктов). В процессе работы приходится встречаться с разными видами задач: от простого написания API до построения сложных ресурсоёмких отчетов с большим количеством данных и сложной бизнес-логикой.

Мы хотим, чтобы качество функционала продолжало расти и он быстро реализовывался, поэтому мы находимся в поисках тебя – опытного разработчика, который понимает, как работать с большим набором данных, эффективно его обрабатывать и строить архитектуры бизнес-процессов.

Офис находится в Санкт-Петербурге, помогаем с релокацией, удаленно работать также возможно.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана
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В Selectel команда Биллинговой платформы занимается разработкой сервисов учета средств и услуг всех продуктов компании (со всей вариативностью и тонкостями логики каждого из продуктов). В процессе работы приходится встречаться с разными видами задач: от простого написания API до построения сложных ресурсоёмких отчетов с большим количеством данных и сложной бизнес-логикой.

Мы хотим, чтобы качество функционала продолжало расти и он быстро реализовывался, поэтому мы находимся в поисках тебя – опытного разработчика, который понимает, как работать с большим набором данных, эффективно его обрабатывать и строить архитектуры бизнес-процессов.

Офис находится в Санкт-Петербурге, помогаем с релокацией, удаленно работать также возможно.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана

Основные задачи

  • Разрабатывать модули биллинговой системы (например: модуль скидок, обработка входящих платежей)

  • Проектировать и развивать функционал биллинговой и аккаутинговой систем

  • Оптимизировать скорость работы и эффективность реализованного функционала

  • Ревьюить код коллег, тесно работать с проектировщиками и тестировщиками

  • Участвовать в других проектах отдела (например, сервис хранения файлов, сервис учета действий клиентов/сотрудников)

От вас мы ожидаем

  • Отличное знание Python >3.5

  • Опыт разработки с учетом постоянно обновляющихся требований

  • Опыт работы с базами данных (в частности, с PostgreSQL): умение строить и оптимизировать сложные запросы

  • Написание интеграционных и модульных тестов c использованием Pytest, Factory_boy/Mixer

  • Опыт использования RabbitMQ, Celery/Dramatiq

  • Опыт использования SQLAlchemy

  • Опыт работы с REST и web-фреймворками (Flask, Marshmallow, Apispec)

  • Опыт работы с ОС семейства Linux

  • Умение проводить ревью кода коллег, понимать логику работу их кода

Будет плюсом

  • Понимание Dependency Injection и как его применять

  • Опыт использования Docker

  • Знание других языков программирования (Go, PHP)

  • Опыт разработки корпоративных порталов

  • Участие в Open Source проектах

  • Умение спокойно относиться к ревью и критике

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

  • Возможен как удаленный формат работы, так и офис

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.