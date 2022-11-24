Системное администрирование

Системный администратор отдела развития и надёжности сервисов

Присоединяйтесь к команде dedicated-ops в Selectel! Мы специализируемся на автоматизации управления выделенными серверами и физической инфраструктурой.
В сердце нашей работы лежат передовые облачные open-source решения, дополненные нашими уникальными разработками.

Наши Цели: Сегодня мы активно развиваемся и строим отказоустойчивую, географически распределённую инфраструктуру в удаленных локациях для автоматизации процессов развёртывания и управления выделенными серверами. А также, активно поддерживаем и улучшаем существующую инфраструктуру.

Кого Мы Ищем: Если вы профессионал в области создания географически распределенных и отказоустойчивых систем, способны разбираться в сложных проблемах инфраструктуры и горите желанием работать с самым современным железом, мы ждем вас! Объедините силы с нами, и вместе приступим к реализации самой продвинутой системы развертывания выделенных серверов.

Санкт-Петербург / Удаленно
Фиксированный
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Присоединяйтесь к команде dedicated-ops в Selectel! Мы специализируемся на автоматизации управления выделенными серверами и физической инфраструктурой.
В сердце нашей работы лежат передовые облачные open-source решения, дополненные нашими уникальными разработками.

Наши Цели: Сегодня мы активно развиваемся и строим отказоустойчивую, географически распределённую инфраструктуру в удаленных локациях для автоматизации процессов развёртывания и управления выделенными серверами. А также, активно поддерживаем и улучшаем существующую инфраструктуру.

Кого Мы Ищем: Если вы профессионал в области создания географически распределенных и отказоустойчивых систем, способны разбираться в сложных проблемах инфраструктуры и горите желанием работать с самым современным железом, мы ждем вас! Объедините силы с нами, и вместе приступим к реализации самой продвинутой системы развертывания выделенных серверов.

Санкт-Петербург / Удаленно
Фиксированный

На этой позиции вам предстоит:

  • Администрировать и развивать виртуальную и физическую инфраструктуру выделенных серверов
  • Выстраивать географически распределённые и отказоустойчивые системы
  • Запускать новые сервисы, которые пишет наша команда разработчиков.
  • Оперативно решать возникающие в работе инфраструктуры, сервисов, проблемы.

Наши ожидания:

  • Владение и наличие реального опыта работы с продуктами HashiCorp, включая: Nomad Vault Consul Terraform
  • Практический опыт с системами управления конфигурациями (Chef, Ansible и Puppet)
  • Эксперт в администрирование Linux систем.
  • Глубокие познания сетевого стека, управления памятью, процессами и файловыми системами
  • Знание о последних тенденциях в области безопасности и оптимизации Linux-систем
  • Опыт написания скриптов, утилит на языках python, ruby, bash
  • Способность разбираться в чужом коде и писать собственный
  • Уметь дебажить проблемы в коде и решать их.
  • Большой опыт и сильные навыки траблашутинга
  • Опыт совместной работой над кодовой базой в команде
  • Опыт работы с gitlab на уровне продвинутого пользователя

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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