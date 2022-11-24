Системный администратор отдела развития и надёжности сервисов

Присоединяйтесь к команде dedicated-ops в Selectel! Мы специализируемся на автоматизации управления выделенными серверами и физической инфраструктурой.

В сердце нашей работы лежат передовые облачные open-source решения, дополненные нашими уникальными разработками.



Наши Цели: Сегодня мы активно развиваемся и строим отказоустойчивую, географически распределённую инфраструктуру в удаленных локациях для автоматизации процессов развёртывания и управления выделенными серверами. А также, активно поддерживаем и улучшаем существующую инфраструктуру.



Кого Мы Ищем: Если вы профессионал в области создания географически распределенных и отказоустойчивых систем, способны разбираться в сложных проблемах инфраструктуры и горите желанием работать с самым современным железом, мы ждем вас! Объедините силы с нами, и вместе приступим к реализации самой продвинутой системы развертывания выделенных серверов.