Системный администратор отдела развития и надёжности сервисов

Присоединяйтесь к команде dedicated-ops в Selectel! Мы специализируемся на автоматизации управления выделенными серверами и физической инфраструктурой.
В сердце нашей работы лежат передовые облачные open-source решения, дополненные нашими уникальными разработками.
Наши Цели: Сегодня мы активно развиваемся и строим отказоустойчивую, географически распределённую инфраструктуру в удаленных локациях для автоматизации процессов развёртывания и управления выделенными серверами. А также, активно поддерживаем и улучшаем существующую инфраструктуру.
Кого Мы Ищем: Если вы профессионал в области создания географически распределенных и отказоустойчивых систем, способны разбираться в сложных проблемах инфраструктуры и горите желанием работать с самым современным железом, мы ждем вас! Объедините силы с нами, и вместе приступим к реализации самой продвинутой системы развертывания выделенных серверов.
На этой позиции вам предстоит:
- Администрировать и развивать виртуальную и физическую инфраструктуру выделенных серверов
- Выстраивать географически распределённые и отказоустойчивые системы
- Запускать новые сервисы, которые пишет наша команда разработчиков.
- Оперативно решать возникающие в работе инфраструктуры, сервисов, проблемы.
Наши ожидания:
- Владение и наличие реального опыта работы с продуктами HashiCorp, включая: Nomad Vault Consul Terraform
- Практический опыт с системами управления конфигурациями (Chef, Ansible и Puppet)
- Эксперт в администрирование Linux систем.
- Глубокие познания сетевого стека, управления памятью, процессами и файловыми системами
- Знание о последних тенденциях в области безопасности и оптимизации Linux-систем
- Опыт написания скриптов, утилит на языках python, ruby, bash
- Способность разбираться в чужом коде и писать собственный
- Уметь дебажить проблемы в коде и решать их.
- Большой опыт и сильные навыки траблашутинга
- Опыт совместной работой над кодовой базой в команде
- Опыт работы с gitlab на уровне продвинутого пользователя
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
Похожие вакансииСмотреть все
DevOps/SRE Инженер
Санкт-Петербург / УдаленноСистемное администрирование
Специалист по техническому сопровождению мероприятий
Санкт-Петербург