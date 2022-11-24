Маркетинг и PR

Продуктовый редактор

Мы ищем человека, который присоединится к команде опытных редакторов, будет создавать и улучшать контент сайта Selectel.

Мы ожидаем, что идеальный кандидат на эту позицию не боится задавать вопросы, всегда детально и основательно подходит к задаче (готов разбираться с устройством сервера или собирать информацию о пользователях), понимает разницу между делать и сделать, а в работе с текстом оперирует пользовательскими задачами.

При отклике присылайте ссылку на Ваши работы, пожалуйста.

Санкт-Петербург
Гибкий
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Мы ищем человека, который присоединится к команде опытных редакторов, будет создавать и улучшать контент сайта Selectel.

Мы ожидаем, что идеальный кандидат на эту позицию не боится задавать вопросы, всегда детально и основательно подходит к задаче (готов разбираться с устройством сервера или собирать информацию о пользователях), понимает разницу между делать и сделать, а в работе с текстом оперирует пользовательскими задачами.

При отклике присылайте ссылку на Ваши работы, пожалуйста.

Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Разбираться со сложными продуктами: изучать принципы их работы, узнавать о проблемах и задачах пользователей
  • Много общаться с менеджерами продуктов, исследователями, UX-проектировщиками, разработчиками, администраторами
  • Создавать контент на языке пользователя. Понимать, когда уместнее объяснить смысл термином, а когда стоит использовать примеры и аналогии
  • Работать по SEO ТЗ. Понятно и просто рассказать о продукте не всегда достаточно, нам важно, чтобы наши продуктовые страницы пользователи находили сами
  • На любом этапе подготовки страницы проверять свои гипотезы через разные методы исследования
  • Взаимодействовать с командой разработки и дизайна: ставить задачи на графику или разработку нестандартных компонентов сайта, проверять страницы перед выходом в продакшн
  • Работать с админкой сайта: заносить контент новых страниц и вносить правки на существующие
  • Понимать и формировать метрики успешности страниц, следить за их достижением
  • Актуализировать информацию на продуктовых страницах и постоянно искать способы развития контентных продуктов
  • Изучать рынок, конкурентов, а также прогнозировать и внедрять лучшие контентные практики в рабочие процессы

Наши ожидания:

  • Опыт работы с текстами более от 3 лет контент-маркетологом, редактором или UX-писателем
    Грамотность, стремящаяся к абсолютной
  • Готовность разбираться в сложной предметной области и понимать, как облачные продукты решают проблемы клиентов
  • Знание систем веб-аналитики: Яндекс.Метрика, Google Analytics
  • Умение работать с Wordpress
  • Понимание принципов человеко-ориентированного проектирования и знание основ юзабилити
  • Понимание базовых правил верстки, композиции и SEO
  • Знание информационного стиля написания текстов, понимание пользы, которую приносит ваш текст
  • Опыт самостоятельного ведения проектов

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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