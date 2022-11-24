Продуктовый редактор

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Мы ищем человека, который присоединится к команде опытных редакторов, будет создавать и улучшать контент сайта Selectel.
Мы ожидаем, что идеальный кандидат на эту позицию не боится задавать вопросы, всегда детально и основательно подходит к задаче (готов разбираться с устройством сервера или собирать информацию о пользователях), понимает разницу между делать и сделать, а в работе с текстом оперирует пользовательскими задачами.
При отклике присылайте ссылку на Ваши работы, пожалуйста.
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
- Разбираться со сложными продуктами: изучать принципы их работы, узнавать о проблемах и задачах пользователей
- Много общаться с менеджерами продуктов, исследователями, UX-проектировщиками, разработчиками, администраторами
- Создавать контент на языке пользователя. Понимать, когда уместнее объяснить смысл термином, а когда стоит использовать примеры и аналогии
- Работать по SEO ТЗ. Понятно и просто рассказать о продукте не всегда достаточно, нам важно, чтобы наши продуктовые страницы пользователи находили сами
- На любом этапе подготовки страницы проверять свои гипотезы через разные методы исследования
- Взаимодействовать с командой разработки и дизайна: ставить задачи на графику или разработку нестандартных компонентов сайта, проверять страницы перед выходом в продакшн
- Работать с админкой сайта: заносить контент новых страниц и вносить правки на существующие
- Понимать и формировать метрики успешности страниц, следить за их достижением
- Актуализировать информацию на продуктовых страницах и постоянно искать способы развития контентных продуктов
- Изучать рынок, конкурентов, а также прогнозировать и внедрять лучшие контентные практики в рабочие процессы
Наши ожидания:
- Опыт работы с текстами более от 3 лет контент-маркетологом, редактором или UX-писателем
Грамотность, стремящаяся к абсолютной
- Готовность разбираться в сложной предметной области и понимать, как облачные продукты решают проблемы клиентов
- Знание систем веб-аналитики: Яндекс.Метрика, Google Analytics
- Умение работать с Wordpress
- Понимание принципов человеко-ориентированного проектирования и знание основ юзабилити
- Понимание базовых правил верстки, композиции и SEO
- Знание информационного стиля написания текстов, понимание пользы, которую приносит ваш текст
- Опыт самостоятельного ведения проектов
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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