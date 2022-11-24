Продуктовый редактор

Мы ищем человека, который присоединится к команде опытных редакторов, будет создавать и улучшать контент сайта Selectel.

Мы ожидаем, что идеальный кандидат на эту позицию не боится задавать вопросы, всегда детально и основательно подходит к задаче (готов разбираться с устройством сервера или собирать информацию о пользователях), понимает разницу между делать и сделать, а в работе с текстом оперирует пользовательскими задачами.

При отклике присылайте ссылку на Ваши работы, пожалуйста.