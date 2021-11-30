Frontend-разработчик в Команду облачной платформы

Наша команда занимается разработкой Облачной платформы Selectel – одного из крупнейших облаков в России, которая позволяет быстро развернуть инфраструктуру и заниматься разработкой продуктов, а не думать о настройке серверов. Мы помогаем бизнесу строить it-инфраструктуру на принципах “инфраструктура как сервис” (IaaS).

Мы ищем Frontend-разработчика, который усилит нас своей экспертизой и поможет нам сделать наш сервис еще лучше :)

В нашей команде вы будете заниматься разработкой клиентской панели, улучшать пользовательский опыт и искать пути трансформации инфраструктурной сложности в простые и понятные элементы управления.