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Финансы и юриспруденция

Менеджер по договорной работе

Отдел оплаты и договорной работы отвечает за контроль исполнения обязательств по договорам с клиентами.

Мы в поиске менеджера по договорной работе, который будет заниматься делопроизводством и коммуникацией с заказчиками для успешного исполнения условий по договорам оказания услуг ЦОД (дата-центров).

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Отдел оплаты и договорной работы отвечает за контроль исполнения обязательств по договорам с клиентами.

Мы в поиске менеджера по договорной работе, который будет заниматься делопроизводством и коммуникацией с заказчиками для успешного исполнения условий по договорам оказания услуг ЦОД (дата-центров).

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Задачи на этой позиции

  • Контроль и организация заключения с клиентами договоров и дополнительных соглашений и иных документов, где Selectel являемся исполнителем. Учет заключаемых с клиентами документов

  • Контроль оказания услуг по договору, формирование отчетов по услугам

  • Участие в подготовке оригиналов первичных бухгалтерских документов и счетов для их последующего предоставления заказчикам

  • Работа с отправкой бухгалтерских документов в системе электронного документооборота и иными способами

  • Проведение сверки взаиморасчетов с заказчиками по данным учета 1С

  • Контроль исполнения финансовых обязательств со стороны клиентов

  • Консультация заказчиков (телефон, тикет-система, эл. почте)
  • Работа с запросами клиентов на пополнение баланса, оплаты услуг, формирования и предоставления отчетных и других документов

  • Ведение реестра договоров

От вас мы ожидаем

  • Опыт работы на аналогичной позиции

  • Опыт ведения более 130 контрагентов

  • Навыки делового общения и ведения переговоров

  • Знание финансового и хозяйственного законодательства, делопроизводства и документооборота

  • Понимание специфики работы с сегментом B2B

  • Уверенный пользователь Excel (сортировки, фильтры, таблицы, формулы), работа с реестрами и объемными данными

  • Умение работать с программами: Google Workspace, MS office, JIRA, Confluence, 1C.Бухгалтерия, Контур Диадок

  • Ориентированность на клиента, умение находить баланс между желаниями клиента и приоритетами компании

Будет плюсом

  • Высшее юридическое или экономическое образование

  • Опыт работы в сфере IT или телекоммуникаций

  • Понимание специфики оказания услуг ЦОД

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (с 9:00 до 11:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров
  • Настольный теннис

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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