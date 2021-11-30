Менеджер по договорной работе

Отдел оплаты и договорной работы отвечает за контроль исполнения обязательств по договорам с клиентами.
Мы в поиске менеджера по договорной работе, который будет заниматься делопроизводством и коммуникацией с заказчиками для успешного исполнения условий по договорам оказания услуг ЦОД (дата-центров).
Задачи на этой позиции
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Контроль и организация заключения с клиентами договоров и дополнительных соглашений и иных документов, где Selectel являемся исполнителем. Учет заключаемых с клиентами документов
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Контроль оказания услуг по договору, формирование отчетов по услугам
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Участие в подготовке оригиналов первичных бухгалтерских документов и счетов для их последующего предоставления заказчикам
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Работа с отправкой бухгалтерских документов в системе электронного документооборота и иными способами
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Проведение сверки взаиморасчетов с заказчиками по данным учета 1С
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Контроль исполнения финансовых обязательств со стороны клиентов
- Консультация заказчиков (телефон, тикет-система, эл. почте)
- Работа с запросами клиентов на пополнение баланса, оплаты услуг, формирования и предоставления отчетных и других документов
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Ведение реестра договоров
От вас мы ожидаем
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Опыт работы на аналогичной позиции
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Опыт ведения более 130 контрагентов
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Навыки делового общения и ведения переговоров
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Знание финансового и хозяйственного законодательства, делопроизводства и документооборота
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Понимание специфики работы с сегментом B2B
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Уверенный пользователь Excel (сортировки, фильтры, таблицы, формулы), работа с реестрами и объемными данными
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Умение работать с программами: Google Workspace, MS office, JIRA, Confluence, 1C.Бухгалтерия, Контур Диадок
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Ориентированность на клиента, умение находить баланс между желаниями клиента и приоритетами компании
Будет плюсом
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Высшее юридическое или экономическое образование
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Опыт работы в сфере IT или телекоммуникаций
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Понимание специфики оказания услуг ЦОД
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (с 9:00 до 11:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров
- Настольный теннис
Про здоровье и спорт
-
Ежемесячная надбавка за некурение
-
ДМС + стоматология + офисный врач*
-
Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
-
50% оплата абонемента в фитнес-клуба
-
Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
-
Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
-
Офисный душ*
Про развитие
-
От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
-
Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
-
Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
-
Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
-
Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
-
Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
-
PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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