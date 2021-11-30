Team Lead в команду облачного хранилища

Selectel помогает клиентам любого размера решать любые задачи, связанные с построением IT-инфраструктуры на принципах “инфраструктура как сервис” (IaaS, PaaS, SaaS). Одной из ключевых задач в этом вопросе является организация хранения больших объемов данных.
Отдел разработки и сопровождения облачного хранилища (Storage) занимается поддержкой и развитием высоконагруженных сервисов хранения данных, построенного на базе системы Ceph. Перед нами стоит амбициозная цель построить инфраструктуру для хранения эксабайтов данных. Для это придется решать интересные и нетривиальные задачи по межрегиональному масштабированию сервиса, увеличению отказоустойчивости наших компонентов, плотной интеграции с другими сервисами Облака.
Наш стек: Golang (+cgo, librados), Ceph, OpenStack Swift, MongoDB, PostgreSQL, Clickhouse, ATS, Haproxy, Python, RabbitMQ, Angular 2.
Офис находится в Санкт-Петербурге, помогаем с релокацией.
Задачи по управлению командой
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Руководить полнофункциональной командой из восьми человек (основной приоритет)
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Выявлять необходимость в новых позициях и ролях внутри команды
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Вести работу по найму новых людей: работать с текстом вакансий, общаться с HR, координировать выдачу и проверку тестовых заданий, онбоардить сотрудников
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Помогать подопечным в профессиональном и личностном росте: проводить встречи 1:1, организовывать обучение
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Развивать необходимые команде хард скиллы: следить за бюджетом обучения, помогать в поиске интересных курсов, воркшопов, интенсивов
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Поддерживать здоровые отношения в команде: собирать чаты, проводить ретроспективы и тимбилдинги
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Развивать систему обучения для сотрудников отдела: наполнять новыми знаниями, проводить проверку знаний
Задачи по разработке
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Развивать сервисы объектного хранилища
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Помогать продакту спроектировать фичу для клиентов, выявлять технические ограничения, блокирующие процессы, согласовывать разработку с соседними командами
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Выстраивать архитектуру сервисов
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Проектировать технические решения на основе требований, декомпозировать крупные задачи на понятные и ёмкие группы тасков для разработчиков
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Вести процесс разработки сервисов: организовывать работу над задачами в коротких циклах, следить за стилем и качеством работы, писать программный код и тесты для него, документировать и ревьювить
От вас мы ожидаем
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Опыт работы на позиции старшего/ведущего разработчика или руководителя команды/отдела
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Опыт программирования на Go/Python/С++
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Опыт работы с базами данных PostgreSQL и/или MySQL, Time Series или column databases
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Знания и навыки системного администрирования Linux
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Понимание принципов и владение инструментами CI/CD, опыт работы с одним из инструментов: Ansible, Puppet, Chef, Jenkins, Gitlab CI
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Понимание гибких методологий производства (Scrum, Kanban)
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Опыт проектирования распределенных микросервисных архитектур, взаимодействия с нагруженными базами данных и очередями
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Навыки работы с системами мониторинга и визуализации метрик: Prometheus, Grafana
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Опыт использования инструментов для работы с задачами и визуализации процесса: Jira/Confluence, Trello
На собеседовании мы обсудим
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Ваш опыт управления командой и развития сотрудников
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Технологии, с которыми вам приходилось работать
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Ваш опыт разработки на Go/Python и задачи, которые вы решали на этих языках
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Понимание и опыт применения современных методологий разработки: ревью кода, автоматизация тестирования и деплоя кода в тестовые среды, документирование
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
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Возможен как удаленный формат работы, так и в офисе на выбор
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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