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Backend-разработка

Team Lead в команду облачного хранилища

Selectel помогает клиентам любого размера решать любые задачи, связанные с построением IT-инфраструктуры на принципах “инфраструктура как сервис” (IaaS, PaaS, SaaS). Одной из ключевых задач в этом вопросе является организация хранения больших объемов данных.

Отдел разработки и сопровождения облачного хранилища (Storage) занимается поддержкой и развитием высоконагруженных сервисов хранения данных, построенного на базе системы Ceph. Перед нами стоит амбициозная цель построить инфраструктуру для хранения эксабайтов данных. Для это придется решать интересные и нетривиальные задачи по межрегиональному масштабированию сервиса, увеличению отказоустойчивости наших компонентов, плотной интеграции с другими сервисами Облака.

Наш стек: Golang (+cgo, librados), Ceph, OpenStack Swift, MongoDB, PostgreSQL, Clickhouse, ATS, Haproxy, Python, RabbitMQ, Angular 2.

Офис находится в Санкт-Петербурге, помогаем с релокацией.

Санкт-Петербург
Удаленная работа
з/п не указана
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Selectel помогает клиентам любого размера решать любые задачи, связанные с построением IT-инфраструктуры на принципах “инфраструктура как сервис” (IaaS, PaaS, SaaS). Одной из ключевых задач в этом вопросе является организация хранения больших объемов данных.

Отдел разработки и сопровождения облачного хранилища (Storage) занимается поддержкой и развитием высоконагруженных сервисов хранения данных, построенного на базе системы Ceph. Перед нами стоит амбициозная цель построить инфраструктуру для хранения эксабайтов данных. Для это придется решать интересные и нетривиальные задачи по межрегиональному масштабированию сервиса, увеличению отказоустойчивости наших компонентов, плотной интеграции с другими сервисами Облака.

Наш стек: Golang (+cgo, librados), Ceph, OpenStack Swift, MongoDB, PostgreSQL, Clickhouse, ATS, Haproxy, Python, RabbitMQ, Angular 2.

Офис находится в Санкт-Петербурге, помогаем с релокацией.

Санкт-Петербург
Удаленная работа
з/п не указана

Задачи по управлению командой

  • Руководить полнофункциональной командой из восьми человек (основной приоритет)

  • Выявлять необходимость в новых позициях и ролях внутри команды

  • Вести работу по найму новых людей: работать с текстом вакансий, общаться с HR, координировать выдачу и проверку тестовых заданий, онбоардить сотрудников

  • Помогать подопечным в профессиональном и личностном росте: проводить встречи 1:1, организовывать обучение

  • Развивать необходимые команде хард скиллы: следить за бюджетом обучения, помогать в поиске интересных курсов, воркшопов, интенсивов

  • Поддерживать здоровые отношения в команде: собирать чаты, проводить ретроспективы и тимбилдинги

  • Развивать систему обучения для сотрудников отдела: наполнять новыми знаниями, проводить проверку знаний

Задачи по разработке

  • Развивать сервисы объектного хранилища

  • Помогать продакту спроектировать фичу для клиентов, выявлять технические ограничения, блокирующие процессы, согласовывать разработку с соседними командами

  • Выстраивать архитектуру сервисов

  • Проектировать технические решения на основе требований, декомпозировать крупные задачи на понятные и ёмкие группы тасков для разработчиков

  • Вести процесс разработки сервисов: организовывать работу над задачами в коротких циклах, следить за стилем и качеством работы, писать программный код и тесты для него, документировать и ревьювить

От вас мы ожидаем

  • Опыт работы на позиции старшего/ведущего разработчика или руководителя команды/отдела

  • Опыт программирования на Go/Python/С++

  • Опыт работы с базами данных PostgreSQL и/или MySQL, Time Series или column databases

  • Знания и навыки системного администрирования Linux

  • Понимание принципов и владение инструментами CI/CD, опыт работы с одним из инструментов: Ansible, Puppet, Chef, Jenkins, Gitlab CI

  • Понимание гибких методологий производства (Scrum, Kanban)

  • Опыт проектирования распределенных микросервисных архитектур, взаимодействия с нагруженными базами данных и очередями

  • Навыки работы с системами мониторинга и визуализации метрик: Prometheus, Grafana

  • Опыт использования инструментов для работы с задачами и визуализации процесса: Jira/Confluence, Trello

На собеседовании мы обсудим

  • Ваш опыт управления командой и развития сотрудников

  • Технологии, с которыми вам приходилось работать

  • Ваш опыт разработки на Go/Python и задачи, которые вы решали на этих языках

  • Понимание и опыт применения современных методологий разработки: ревью кода, автоматизация тестирования и деплоя кода в тестовые среды, документирование

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

  • Возможен как удаленный формат работы, так и в офисе на выбор

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.