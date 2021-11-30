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Финансы и юриспруденция

Практикант в отдел бухгалтерии

Мы приглашаем Практиканта в группу операционных расходов, первичной документации, где вы сможете обучиться основам бухгалтерии и получить возможность дальнейшего профессионального развития у нас в компании.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Мы приглашаем Практиканта в группу операционных расходов, первичной документации, где вы сможете обучиться основам бухгалтерии и получить возможность дальнейшего профессионального развития у нас в компании.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Основные задачи на этой позиции

  • Работа с документами в системе 1С 8.3 и ДиаДок (проверка поступления документов, корректности их заполнения)
  • Работа с дебиторской кредиторской задолженностью, акты сверок
  • Работа с первичными документами

Мы ожидаем, что вы

  • Понимаете основы бухгалтерского и налогового учета, проявляете искренний интерес к данной области

  • Общее понимание в области анализа хозяйственной деятельности, налогового законодательства РФ и аудита бухгалтерского/финансового учета

  • Имеете уверенное знание MS Excel

  • В том числе студенты последних курсов направления экономика/финансы/бухгалтерский учет/аудит/прочие смежные специальности

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкий график работы: от 20 часов в неделю
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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