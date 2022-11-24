Junior Frontend Developer

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Санкт-Петербург
Гибкий
На этой позиции вам предстоит:
Разработка визуальной части, и переписывание наших информационных систем DCIM и MMS на новые фреймворки с использованием более гибких и масштабируемых решений.
Создание фронтенд-части для внутренних и внешних сервисов, инструментов компании
- Участие в проектировании API и архитектуре системы, создании принципов авторизации, разграничения прав и т.д.
- Проектировать интерфейсы приложений
- Заниматься тестированием приложений.
Настраивать мониторинг
производительности и выявления ошибок
- Устранять найденные ошибки в коде
- Работать в команде с разработчиками бэкенда, обмениваться опытом и совершенствовать свои навыки
- Вести проектную документацию во внутренней базе знаний
- Участвовать в планировании спринтов
Наши ожидания:
- Уверенное знание работы клиентской части работы приложения (HTML/CSS/JS/JQuery)
- Опыт разработки одностраничных приложений SPA на Vue (у нас Vue 3, Pinia, TS, Less), а также желателен опыт разработки SSR приложений на Node.js (Express, Gulp, JQuery, Pug)
- Навыки адаптивной верстки, опыт использования методологий верстки
- Опыт проектирования интерфейсов в Figma
- Опыт использования UI библиотек (Ant Design/Vuetify/Bootstrap)
- Знания клиент-серверного взаимодействия (HTTP/HTTPS; REST/RPC, Axios)
- Умение работать с Git
- Умение работать в команде -
- Стремление писать чистый поддерживаемый код, желание самообучаться :)
Будет плюсом:
- Знание Typescript
- Знание любого препроцессора SASS/LESS/SCSS
- Понимание базовых принципов работы с Docker
- Понимание Python
- Знание API-протокола JSON-RPC 2.0
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса