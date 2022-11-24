Frontend-разработка

Junior Frontend Developer

Санкт-Петербург
Гибкий
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Санкт-Петербург
Гибкий

На этой позиции вам предстоит:

  • Разработка визуальной части, и переписывание наших информационных систем DCIM и MMS на новые фреймворки с использованием более гибких и масштабируемых решений.

    Создание фронтенд-части для внутренних и внешних сервисов, инструментов компании

  • Участие в проектировании API и архитектуре системы, создании принципов авторизации, разграничения прав и т.д.
  • Проектировать интерфейсы приложений
  • Заниматься тестированием приложений.

  • Настраивать мониторинг

    производительности и выявления ошибок

  • Устранять найденные ошибки в коде
  • Работать в команде с разработчиками бэкенда, обмениваться опытом и совершенствовать свои навыки
  • Вести проектную документацию во внутренней базе знаний
  • Участвовать в планировании спринтов

Наши ожидания:

  • Уверенное знание работы клиентской части работы приложения (HTML/CSS/JS/JQuery)
  • Опыт разработки одностраничных приложений SPA на Vue (у нас Vue 3, Pinia, TS, Less), а также желателен опыт разработки SSR приложений на Node.js (Express, Gulp, JQuery, Pug)
  • Навыки адаптивной верстки, опыт использования методологий верстки
  • Опыт проектирования интерфейсов в Figma
  • Опыт использования UI библиотек (Ant Design/Vuetify/Bootstrap)
  • Знания клиент-серверного взаимодействия (HTTP/HTTPS; REST/RPC, Axios)
  • Умение работать с Git
  • Умение работать в команде -
  • Стремление писать чистый поддерживаемый код, желание самообучаться :)

Будет плюсом:

  • Знание Typescript
  • Знание любого препроцессора SASS/LESS/SCSS
  • Понимание базовых принципов работы с Docker
  • Понимание Python
  • Знание API-протокола JSON-RPC 2.0

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.