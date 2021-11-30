Python-разработчик в команду Облачных баз данных

Мы приглашаем Python-разработчика в команду Облачных баз данных

Команда создает облачное решение для использования баз данных. Это управляемый сервис, который позволяет быстро получать, управлять и автоматизировать работу с базами данных в облаке, не беспокоясь о доступности и сохранности данных. Благодаря сервису решается множество важных проблем для бизнеса и для инженеров.

Офис находится в Санкт-Петербурге. Удаленно работать также возможно.

Писать код на Python

Развивать сервис облачных баз данных

Развивать API сервиса

Участвовать вместе с командой в проработке требований к реализации и работе с ожиданиями

Участвовать в архитектурном проектировании решений

Писать unit/интеграционные/функциональные тесты для продукта

Участвовать в ревью кода коллег

Использовать CI/CD-практик

Описывать новые реализации и новый опыт в документации

Уверенное знание Python

Опыт работы с MySQL, PostgreSQL, Redis. Опыт работы с MongoDB, Elasticsearch, 1С будет плюсом.

Уверенное знание работы с Git

Уверенное использование систем Linux

Опыт автоматизация работы с инфраструктурой через Ansible, Puppet, Terraform

Опыт настройки отказоустойчивых систем

Понимание идеологии CI/CD и цикла разработки

Понимание устройства сетей

Знакомство с принципами работы систем мониторинга и визуализации метрик: Prometheus, Zabbix, Grafana

Официальное оформление, белая зарплата

Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

Релокационный бонус при переезде

Бесплатные обеды и кофе-брейки

Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Можно работать как в офисе, так и удаленно

Москва Удаленная работа з/п не указана

Про здоровье и спорт Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ* Про развитие От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital Про досуг Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис *пока что только для питерского офиса