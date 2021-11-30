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Backend-разработка

Python-разработчик в команду Облачных баз данных

Мы приглашаем Python-разработчика в команду Облачных баз данных

Команда создает облачное решение для использования баз данных. Это управляемый сервис, который позволяет быстро получать, управлять и автоматизировать работу с базами данных в облаке, не беспокоясь о доступности и сохранности данных. Благодаря сервису решается множество важных проблем для бизнеса и для инженеров.

Офис находится в Санкт-Петербурге. Удаленно работать также возможно.

Основные задачи

  • Писать код на Python

  • Развивать сервис облачных баз данных

  • Развивать API сервиса

  • Участвовать вместе с командой в проработке требований к реализации и работе с ожиданиями

  • Участвовать в архитектурном проектировании решений

  • Писать unit/интеграционные/функциональные тесты для продукта

  • Участвовать в ревью кода коллег

  • Использовать CI/CD-практик

  • Описывать новые реализации и новый опыт в документации

От вас мы ожидаем

  • Уверенное знание Python

  • Опыт работы с MySQL, PostgreSQL, Redis. Опыт работы с MongoDB, Elasticsearch, 1С будет плюсом.

  • Уверенное знание работы с Git

  • Уверенное использование систем Linux

  • Опыт автоматизация работы с инфраструктурой через Ansible, Puppet, Terraform

  • Опыт настройки отказоустойчивых систем

  • Понимание идеологии CI/CD и цикла разработки

  • Понимание устройства сетей

  • Знакомство с принципами работы систем мониторинга и визуализации метрик: Prometheus, Zabbix, Grafana

Про условия

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

  • Можно работать как в офисе, так и удаленно

Москва
Удаленная работа
з/п не указана
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Мы приглашаем Python-разработчика в команду Облачных баз данных

Команда создает облачное решение для использования баз данных. Это управляемый сервис, который позволяет быстро получать, управлять и автоматизировать работу с базами данных в облаке, не беспокоясь о доступности и сохранности данных. Благодаря сервису решается множество важных проблем для бизнеса и для инженеров.

Офис находится в Санкт-Петербурге. Удаленно работать также возможно.

Основные задачи

  • Писать код на Python

  • Развивать сервис облачных баз данных

  • Развивать API сервиса

  • Участвовать вместе с командой в проработке требований к реализации и работе с ожиданиями

  • Участвовать в архитектурном проектировании решений

  • Писать unit/интеграционные/функциональные тесты для продукта

  • Участвовать в ревью кода коллег

  • Использовать CI/CD-практик

  • Описывать новые реализации и новый опыт в документации

От вас мы ожидаем

  • Уверенное знание Python

  • Опыт работы с MySQL, PostgreSQL, Redis. Опыт работы с MongoDB, Elasticsearch, 1С будет плюсом.

  • Уверенное знание работы с Git

  • Уверенное использование систем Linux

  • Опыт автоматизация работы с инфраструктурой через Ansible, Puppet, Terraform

  • Опыт настройки отказоустойчивых систем

  • Понимание идеологии CI/CD и цикла разработки

  • Понимание устройства сетей

  • Знакомство с принципами работы систем мониторинга и визуализации метрик: Prometheus, Zabbix, Grafana

Про условия

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

  • Можно работать как в офисе, так и удаленно

Москва
Удаленная работа
з/п не указана
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Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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