Специалист по сетевой безопасности

Работая в команде отдела информационной безопасности, вы сможете воплощать собственные идеи по повышению безопасности в компании, в том числе при поддержке других команд.
Основные задачи на этой позиции
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Мониторинг сетевых доступов и уязвимостей в сетевом периметре
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Мониторинг инцидентов и участие в расследованиях
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Разработка внутренней автоматизации процессов сетевой информационной безопасности
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Тестирование и внедрение средств защиты сетей
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Участие в общем анализе защищенности внутренних систем и разрабатываемых проектов
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Взаимодействие с администраторами сетей и информационных систем
Мы ожидаем, что у вас есть
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Понимание принципов построения и технологий сетей, маршрутизации трафика
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Знание актуальных векторов атак на корпоративные сети
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Понимание принципов технологий безопасности сетей (FW, IPS/IDS, NAC, ZTNA), принципов разграничения сетей
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Опыт работы с сетевыми ОС и управления средствами защиты
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Уверенные навыки автоматизации на python/bash
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Технический английский
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Умение мыслить рисками
Особенно мы ценим
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Инициативу и самостоятельность
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Интерес к информационной безопасности
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Внимательность к деталям
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Критическое мышление
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Умение мыслить за рамками описания задач
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Бесплатные обеды
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
-
ДМС + стоматология + офисный врач*
-
Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
-
50% оплата абонемента в фитнес-клуба
-
Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
-
Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
-
Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
-
Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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