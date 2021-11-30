Специалист по сетевой безопасности

Работая в команде отдела информационной безопасности, вы сможете воплощать собственные идеи по повышению безопасности в компании, в том числе при поддержке других команд.

Основные задачи на этой позиции

Мониторинг сетевых доступов и уязвимостей в сетевом периметре

Мониторинг инцидентов и участие в расследованиях

Разработка внутренней автоматизации процессов сетевой информационной безопасности

Тестирование и внедрение средств защиты сетей

Участие в общем анализе защищенности внутренних систем и разрабатываемых проектов

Взаимодействие с администраторами сетей и информационных систем

Мы ожидаем, что у вас есть

Понимание принципов построения и технологий сетей, маршрутизации трафика

Знание актуальных векторов атак на корпоративные сети

Понимание принципов технологий безопасности сетей (FW, IPS/IDS, NAC, ZTNA), принципов разграничения сетей

Опыт работы с сетевыми ОС и управления средствами защиты

Уверенные навыки автоматизации на python/bash

Технический английский

Умение мыслить рисками

Особенно мы ценим

Инициативу и самостоятельность

Интерес к информационной безопасности

Внимательность к деталям

Критическое мышление

Умение мыслить за рамками описания задач

Про условия работы

Официальное оформление, белая зарплата

Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

Бесплатные обеды

Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса