Поиск
Информационная безопасность

Специалист по сетевой безопасности

Работая в команде отдела информационной безопасности, вы сможете воплощать собственные идеи по повышению безопасности в компании, в том числе при поддержке других команд.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
Откликнуться Откликнуться на

Работая в команде отдела информационной безопасности, вы сможете воплощать собственные идеи по повышению безопасности в компании, в том числе при поддержке других команд.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Основные задачи на этой позиции

  • Мониторинг сетевых доступов и уязвимостей в сетевом периметре

  • Мониторинг инцидентов и участие в расследованиях

  • Разработка внутренней автоматизации процессов сетевой информационной безопасности

  • Тестирование и внедрение средств защиты сетей

  • Участие в общем анализе защищенности внутренних систем и разрабатываемых проектов

  • Взаимодействие с администраторами сетей и информационных систем

Мы ожидаем, что у вас есть

  • Понимание принципов построения и технологий сетей, маршрутизации трафика

  • Знание актуальных векторов атак на корпоративные сети

  • Понимание принципов технологий безопасности сетей (FW, IPS/IDS, NAC, ZTNA), принципов разграничения сетей

  • Опыт работы с сетевыми ОС и управления средствами защиты

  • Уверенные навыки автоматизации на python/bash

  • Технический английский

  • Умение мыслить рисками

Особенно мы ценим

  • Инициативу и самостоятельность

  • Интерес к информационной безопасности

  • Внимательность к деталям

  • Критическое мышление

  • Умение мыслить за рамками описания задач

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Бесплатные обеды

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Смотреть все
Информационная безопасность

Инженер по информационной безопасности (SOC, мониторинг ИБ)

Санкт-Петербург

Информационная безопасность

Инженер по информационной безопасности

Санкт-Петербург

Смотреть все

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.