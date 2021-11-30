Младший специалист АХО

Административно-хозяйственный отдел в Selectel - это про уют и комфорт в офисе. Если вы любите порядок и чистоту во всем, внимательны к мелочам, готовы оперативно прийти на помощь, то смело откликайтесь и присоединяйтесь к нашей команде
Основные задачи на данной позиции
- Следить за исправностью оборудования в офисных помещениях (систем освещения, отопления, вентиляции)
- Взаимодействовать с администрацией бизнес-центра
- Поддерживать порядок на складе хранения продуктов
- Отслеживать наличие продуктов, посуды, хозяйственных товаров и обеспечивать их своевременный заказ (чай, кофе, молоко, кондитерские изделия, одноразовая посуда, питьевая вода, хоз. товары)
- Поддерживать чистоту на кофе-поинтах и размещать на них продукты питания (кофе, чай, сладости, фрукты) и одноразовую посуду
- Курировать работу клининговой компании
- Подготавливать рабочие места
Как понять, что мы подходим друг другу
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Вы имеете опыт работы на аналогичной позиции
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Вы умеете работать с ПК
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Аккуратность и внимательность - ваше второе имя
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Вы любите и умеете работать в команде
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Вы вежливый, отзывчивый и неравнодушный человек
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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График работы: 5-дневная рабочая неделя, с 08.00 до 17.00
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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