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Системное администрирование

Системный администратор в команду облачных баз данных

Облако Selectel – это огромный набор сервисов, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, сетями и другими объектами.

В нашей команде мы создаем крутое облачное решение для использования баз данных. Это управляемый сервис, который позволяет быстро получать, управлять и автоматизировать работу с базами данных в облаке, не беспокоясь доступности и сохранности данных. Благодаря сервису решается множество важных проблем для бизнеса и для инженеров!

Москва
Полный день
з/п не указана
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Облако Selectel – это огромный набор сервисов, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, сетями и другими объектами.

В нашей команде мы создаем крутое облачное решение для использования баз данных. Это управляемый сервис, который позволяет быстро получать, управлять и автоматизировать работу с базами данных в облаке, не беспокоясь доступности и сохранности данных. Благодаря сервису решается множество важных проблем для бизнеса и для инженеров!

Москва
Полный день
з/п не указана

Задачи на этой позиции

  • Поддерживать и развивать облачные базы данных Selectel

  • Проектировать и выводить в эксплуатацию новые облачные базы данных

  • Автоматизировать и управлять эксплуатацией облачных баз

От вас мы ожидаем

  • Хорошие знания Linux

  • Хорошие знания контейнеризации и виртуализации

  • Навык работы с Bash/Python/Go, писать простую автоматизацию

  • Опыт работы с базами MySQL, PostgreSQL, Redis

  • Опыт автоматизации работы с инфраструктурой через ansible, puppet, terraform

  • Опыт настройки отказоустойчивых систем

  • Понимание идеологии CI/CD и цикла разработки

  • Понимание устройства сетей

Будет плюсом

  • Опыт работы с Mongo, Elasticsearch, 1С

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

  • Возможность работать частично или полностью удаленно

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.