Системный администратор в команду облачных баз данных

Облако Selectel – это огромный набор сервисов, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, сетями и другими объектами.
В нашей команде мы создаем крутое облачное решение для использования баз данных. Это управляемый сервис, который позволяет быстро получать, управлять и автоматизировать работу с базами данных в облаке, не беспокоясь доступности и сохранности данных. Благодаря сервису решается множество важных проблем для бизнеса и для инженеров!
Задачи на этой позиции
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Поддерживать и развивать облачные базы данных Selectel
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Проектировать и выводить в эксплуатацию новые облачные базы данных
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Автоматизировать и управлять эксплуатацией облачных баз
От вас мы ожидаем
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Хорошие знания Linux
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Хорошие знания контейнеризации и виртуализации
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Навык работы с Bash/Python/Go, писать простую автоматизацию
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Опыт работы с базами MySQL, PostgreSQL, Redis
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Опыт автоматизации работы с инфраструктурой через ansible, puppet, terraform
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Опыт настройки отказоустойчивых систем
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Понимание идеологии CI/CD и цикла разработки
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Понимание устройства сетей
Будет плюсом
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Опыт работы с Mongo, Elasticsearch, 1С
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
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Возможность работать частично или полностью удаленно
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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