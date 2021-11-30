Число сотрудников Selectel растет вместе с бизнесом. Приглашаем опытного сорсера, прокачавшего навыки виртуозного поиска кандидатов на IT-позиции, для участия в развитиии одного из крупнейших облачных провайдеров в России.
Selectel — не просто провайдер инфраструктуры, но и полноценный разработчик современных облачных решений. Поэтому мы постоянно в поиске талантливых программистов, админов, продакт-менеджеров и не только.
Если вакансия покажется вам интересной, пожалуйста, напишите в сопроводительном письме, почему вам хотелось бы получить эту позицию и почему вы нам подходите.
Работа в команде рекрутинга Selectel — это:
- Работа с задачами, требующими нестандартных решений. Выстроенные процессы достаточно гибки и открыты для новых инициатив и креатива
- Нескучно. Сотрудники отдела рекрутинга в компании работают на стыке маркетинга, ивент-менеджмента, HR-бренда, развития сотрудников. Круг задач и траектория развития зависит лишь от целей и амбиций соискателя
- Инвестиция в профессиональное развитие. Компания с хорошей репутацией и статусом на рынке, не потерявшая дух стартапа, — место, где можно реализовать свои смелые идеи и пользоваться при этом всеми достоинствами сильной команды
Чем предстоит заниматься?
- Сорсингом на IT-вакансии компании
- Использовать все источники и методы поиска, от стандартного hh до узко-профильных форумов, чатов и любых мест, где могут быть интересные нам кандидаты
- Креативом в составлении писем/сообщений кандидатам и продвижении вакансий
- Планированием встреч и собеседований с кандидатами
- Участвовать в собеседованиях и процессе оценки кандидатов совместно с рекрутерами
- Участвовать в организации присутствия компании в HR и IT-конференциях, а также в других мероприятиях: подготовка промо-материалов с отделом маркетинга, концепции - с ивент-отделом, представление компании и рекрутинг на таких мероприятиях
- Аналитикой рынка труда
- Участвовать в других проектах HR отдела
Как вам понять, что вы с компанией подходите друг другу?
- У вас есть опыт на аналогичной позиции в IT сфере
- Вы хотите развиваться в направлении рекрутинга в IT
- Вы умеете пользоваться нестандартными инструментами рекрутинга/хантинга, а профессиональные и социальные сети для вас уже стали классическими ресурсами
- Вы постоянно ищете новые способы привлечения кандидатов
- Вы проактивны и не боитесь экспериментировать и пробовать новое
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса