Старший дежурный сетевой администратор

Selectel помогает клиентам решать задачи построения IT-инфраструктуры на базе собственных дата-центров и сейчас у нас открыта позиция в Сетевом департаменте.
Мы ищем сетевого инженера уровня middle в команду поддержки и эксплуатации сети.
Инженеры отдела поддержки и эксплуатации сети работают с топовым оборудованием разных вендоров, используют практически весь стек сетевых технологий, которые можно встретить в сетях операторов связи, крупных энтерпрайз сетях и конечно в дата-центрах. Мы внимательно относимся к планированию, и активно взаимодействуем с другими отделами сетевого департамента. Поэтому мы избегаем авралов, и у нас есть возможность не погружаться в рутину, а находить время для интересных развивающих проектов.
Мы поддерживаем стремление к профессиональному росту, помогаем с внешним обучением, регулярно делимся знаниями внутри отдела, а также участвуем в развитии Selectel Network Meetup и Сетевой Академии.
На этой позиции вам предстоит:
- Анализ событий сетевого мониторинга и оперативное реагирование на сетевые инциденты, их анализ и предупреждение
- Взаимодействие внутри отдела и с другими подразделениями для оповещения об инцидентах, эскалации решения проблем, консультирования, информирования и обмена знаниями
- Работа с обращениями клиентов, в том числе повышенной сложности
- Ведение документации по используемым решениям в сети и по иным задачам сетевого отдела
- Работа с сетевым оборудованием разных вендоров (Juniper, Huawei, H3C и других)
- Конфигурирование и траблшутинг различных сетевых протоколов и технологий (MLAG, stack, OSPF, IS-IS, BGP, MPLS, L3VPN, VXLAN/EVPN и других)
Наши ожидания:
- Понимание принципов работы протоколов динамической маршрутизации и опыт и их конфигурирования
- Опыт работы с сетевыми технологиями второго уровня (резервирование, защита от петель)
- Навыки работы с CLI сетевого оборудования разных вендоров
- Навыки командной работы
- Интерес к изучению сетевых технологий
Про условия:
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- На период срока испытания (3 месяца): пятидневная рабочая неделя с 09:00 до 18:00 или с 10-00 до 19-00. После прохождения срока испытания - перевод в сменный график 2/2 с 09:00 до 21:00
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт:
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие:
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг:
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса