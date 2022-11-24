Сети

Старший дежурный сетевой администратор

Selectel помогает клиентам решать задачи построения IT-инфраструктуры на базе собственных дата-центров и сейчас у нас открыта позиция в Сетевом департаменте.

Мы ищем сетевого инженера уровня middle в команду поддержки и эксплуатации сети.

Инженеры отдела поддержки и эксплуатации сети работают с топовым оборудованием разных вендоров, используют практически весь стек сетевых технологий, которые можно встретить в сетях операторов связи, крупных энтерпрайз сетях и конечно в дата-центрах. Мы внимательно относимся к планированию, и активно взаимодействуем с другими отделами сетевого департамента. Поэтому мы избегаем авралов, и у нас есть возможность не погружаться в рутину, а находить время для интересных развивающих проектов.

Мы поддерживаем стремление к профессиональному росту, помогаем с внешним обучением, регулярно делимся знаниями внутри отдела, а также участвуем в развитии Selectel Network Meetup и Сетевой Академии.

Санкт-Петербург
Сменный
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Selectel помогает клиентам решать задачи построения IT-инфраструктуры на базе собственных дата-центров и сейчас у нас открыта позиция в Сетевом департаменте.

Мы ищем сетевого инженера уровня middle в команду поддержки и эксплуатации сети.

Инженеры отдела поддержки и эксплуатации сети работают с топовым оборудованием разных вендоров, используют практически весь стек сетевых технологий, которые можно встретить в сетях операторов связи, крупных энтерпрайз сетях и конечно в дата-центрах. Мы внимательно относимся к планированию, и активно взаимодействуем с другими отделами сетевого департамента. Поэтому мы избегаем авралов, и у нас есть возможность не погружаться в рутину, а находить время для интересных развивающих проектов.

Мы поддерживаем стремление к профессиональному росту, помогаем с внешним обучением, регулярно делимся знаниями внутри отдела, а также участвуем в развитии Selectel Network Meetup и Сетевой Академии.

Санкт-Петербург
Сменный

На этой позиции вам предстоит:

  • Анализ событий сетевого мониторинга и оперативное реагирование на сетевые инциденты, их анализ и предупреждение
  • Взаимодействие внутри отдела и с другими подразделениями для оповещения об инцидентах, эскалации решения проблем, консультирования, информирования и обмена знаниями
  • Работа с обращениями клиентов, в том числе повышенной сложности
  • Ведение документации по используемым решениям в сети и по иным задачам сетевого отдела
  • Работа с сетевым оборудованием разных вендоров (Juniper, Huawei, H3C и других)
  • Конфигурирование и траблшутинг различных сетевых протоколов и технологий (MLAG, stack, OSPF, IS-IS, BGP, MPLS, L3VPN, VXLAN/EVPN и других)

Наши ожидания:

  • Понимание принципов работы протоколов динамической маршрутизации и опыт и их конфигурирования
  • Опыт работы с сетевыми технологиями второго уровня (резервирование, защита от петель)
  • Навыки работы с CLI сетевого оборудования разных вендоров
  • Навыки командной работы
  • Интерес к изучению сетевых технологий

Про условия:

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата и годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • На период срока испытания (3 месяца): пятидневная рабочая неделя с 09:00 до 18:00 или с 10-00 до 19-00. После прохождения срока испытания - перевод в сменный график 2/2 с 09:00 до 21:00
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт:

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие:

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг:

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.