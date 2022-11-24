Старший дежурный сетевой администратор

Selectel помогает клиентам решать задачи построения IT-инфраструктуры на базе собственных дата-центров и сейчас у нас открыта позиция в Сетевом департаменте.

Мы ищем сетевого инженера уровня middle в команду поддержки и эксплуатации сети.

Инженеры отдела поддержки и эксплуатации сети работают с топовым оборудованием разных вендоров, используют практически весь стек сетевых технологий, которые можно встретить в сетях операторов связи, крупных энтерпрайз сетях и конечно в дата-центрах. Мы внимательно относимся к планированию, и активно взаимодействуем с другими отделами сетевого департамента. Поэтому мы избегаем авралов, и у нас есть возможность не погружаться в рутину, а находить время для интересных развивающих проектов.

Мы поддерживаем стремление к профессиональному росту, помогаем с внешним обучением, регулярно делимся знаниями внутри отдела, а также участвуем в развитии Selectel Network Meetup и Сетевой Академии.