Финансовый менеджер

Приглашаем Финансового менеджера в команду финансового отдела Selectel
Основные задачи на данной позиции:
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Сопровождение обращения облигаций, включая раскрытие информации, подготовка отчетов эмитента
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Ведение списка инсайдеров и инсайдерской информации
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Сопровождение банковского финансирования, включая взаимодействие с банками, подготовку документов и прохождения финансового мониторинга
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Актуализация кредитного рейтинга компании, включая взаимодействие с рейтинговыми агентствами, сбор и подготовку информации
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Подготовка презентаций для внешних и внутренних пользователей
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Участие в разработке внутренних процедур и политик
- Высшее образование
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Опыт работы на схожей позиции
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Практический опыт по раскрытию информации в ленте новостей
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Знание законодательства о рынке ценных бумаг, а именно Положение о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг, Закон о рынке ценных бумаг, Стандарты эмиссии ценных бумаг
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Знание основ финансовой отчетности, бухгалтерского учета и аудита
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Развитые аналитические способности
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Гибкое начало рабочего дня (до 11:00)
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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