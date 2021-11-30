Финансовый менеджер

Практический опыт по раскрытию информации в ленте новостей

Знание законодательства о рынке ценных бумаг, а именно Положение о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг, Закон о рынке ценных бумаг, Стандарты эмиссии ценных бумаг