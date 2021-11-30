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Финансы и юриспруденция

Финансовый менеджер

Приглашаем Финансового менеджера в команду финансового отдела Selectel

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Приглашаем Финансового менеджера в команду финансового отдела Selectel

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Основные задачи на данной позиции:

  • Сопровождение обращения облигаций, включая раскрытие информации, подготовка отчетов эмитента

  • Ведение списка инсайдеров и инсайдерской информации

  • Сопровождение банковского финансирования, включая взаимодействие с банками, подготовку документов и прохождения финансового мониторинга

  • Актуализация кредитного рейтинга компании, включая взаимодействие с рейтинговыми агентствами, сбор и подготовку информации

  • Подготовка презентаций для внешних и внутренних пользователей

  • Участие в разработке внутренних процедур и политик

Мы с радостью пообщаемся с вами, если у вас:
  • Высшее образование

  • Опыт работы на схожей позиции

  • Практический опыт по раскрытию информации в ленте новостей

  • Знание законодательства о рынке ценных бумаг, а именно Положение о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг, Закон о рынке ценных бумаг, Стандарты эмиссии ценных бумаг

  • Знание основ финансовой отчетности, бухгалтерского учета и аудита

  • Развитые аналитические способности

Про условия работы:

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Гибкое начало рабочего дня (до 11:00)

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.