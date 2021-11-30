Ведущий юрист по вопросам строительства/недвижимости

Основные задачи на данной позиции
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Правовое сопровождение строительных процессов компании
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Самостоятельное проведение due diligence в отношении объектов недвижимости, имущественного комплекса и подготовка юридических заключений по их результатам
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Консультирование внутренних заказчиков по вопросам строительства, недвижимости, инвестиций
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Ведение претензионно-исковой работы
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Участие в судебных заседаниях всех инстанций и судов
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Анализ, правка и составление договоров различного рода
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Мониторинг законодательства с подготовкой алертов и иных информационных сообщений, в том числе проведение тренингов для внутренних заказчиков
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Представление интересов в отношениях с государственными органами
Наши ожидания от кандидатов
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Высшее юридическое образование в сфере недвижимости и строительства
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Опыт работы в строительной сфере на аналогичной позиции
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Опыт со строительным подрядом, поставкой, строительным контролем, техническим заказчиком, авторским надзором, взаимодействии с надзорными органами
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Понимание особенностей организации строительства, реконструкции и строительного контроля, а также строительства/реконструкция ЦОД, объектов электросетевого хозяйства, линейных объектов
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Опыт в вопросах разработки, согласования необходимой градостроительной и разрешительной документации и подготовки участков под застройку, в том числе внесение изменений в ПЗЗ в Москве и Санкт-Петербурге
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Желание работать и развиваться в сферах недвижимости и строительства
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Развитые аналитические навыки и умение работать с большими объемами информации
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Уверенное владение КонсультантПлюс и пакета MS Office: PowerPoint, Word, Outlook
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Грамотная устная и письменная речь
Будет плюсом
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Опыт работы с ДГИ Москвы, Мосгосстройнадзором, Москомархитектурой, ГИН, КГА, ГАТИ, КИО
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Опыт работы контрактным или проектным менеджером
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Опыт работы регистрации прав на недвижимость и кадастрового учета
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Знание английского языка (чтение, составление писем и контрактов)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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