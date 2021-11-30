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Финансы и юриспруденция

Ведущий юрист по вопросам строительства/недвижимости

Санкт-Петербург
Полный день
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Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Основные задачи на данной позиции

  • Правовое сопровождение строительных процессов компании

  • Самостоятельное проведение due diligence в отношении объектов недвижимости, имущественного комплекса и подготовка юридических заключений по их результатам

  • Консультирование внутренних заказчиков по вопросам строительства, недвижимости, инвестиций

  • Ведение претензионно-исковой работы

  • Участие в судебных заседаниях всех инстанций и судов

  • Анализ, правка и составление договоров различного рода

  • Мониторинг законодательства с подготовкой алертов и иных информационных сообщений, в том числе проведение тренингов для внутренних заказчиков

  • Представление интересов в отношениях с государственными органами

Наши ожидания от кандидатов

  • Высшее юридическое образование в сфере недвижимости и строительства

  • Опыт работы в строительной сфере на аналогичной позиции

  • Опыт со строительным подрядом, поставкой, строительным контролем, техническим заказчиком, авторским надзором, взаимодействии с надзорными органами

  • Понимание особенностей организации строительства, реконструкции и строительного контроля, а также строительства/реконструкция ЦОД, объектов электросетевого хозяйства, линейных объектов

  • Опыт в вопросах разработки, согласования необходимой градостроительной и разрешительной документации и подготовки участков под застройку, в том числе внесение изменений в ПЗЗ в Москве и Санкт-Петербурге

  • Желание работать и развиваться в сферах недвижимости и строительства

  • Развитые аналитические навыки и умение работать с большими объемами информации

  • Уверенное владение КонсультантПлюс и пакета MS Office: PowerPoint, Word, Outlook

  • Грамотная устная и письменная речь

Будет плюсом

  • Опыт работы с ДГИ Москвы, Мосгосстройнадзором, Москомархитектурой, ГИН, КГА, ГАТИ, КИО

  • Опыт работы контрактным или проектным менеджером

  • Опыт работы регистрации прав на недвижимость и кадастрового учета

  • Знание английского языка (чтение, составление писем и контрактов)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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