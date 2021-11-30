QA Engineer в команду PaaS

Мы в Selectel создаем технически-сложные инфраструктурные продукты с высоким уровнем отказоустойчивости и масштабирования.
Мы находимся в поисках QA, которые усилят команды Управляемых кластеров Kubernetes и Облачных баз данных своей экспертизой.
Основные задачи на данной позиции
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Ручное функциональное и регрессионное тестирование (фронтенд и бэкенд)
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Поддержка/развитие тестовой документации (Testrail)
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Поддержка/развитие существующих API/e2e тестов (стек: JS, Mocha, Chai, Playwright)
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Работа с системами баг-трекинга Jira
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Авто и ручное тестирование в процентном соотношении от 80/20 до 50/50
Наши ожидания от кандидатов
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Опыт от 1 года в тестировании
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Понимание жизненного цикла программного обеспечения, методологий, техник тест-дизайна
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Понимание работы HTTP/REST и клиент-серверной архитектуры
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Умение работать с API (Postman)
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Базовое знание одного из языков программирования (JS, Python, Java)
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Знание *nix-подобных систем на уровне работы из консоли (bash)
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Умение работать с системами контроля версий (Git)
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Опыт разработки автоматических тестов (Selenium/Playwright)
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Знание английского языка на уровне чтения документации
Будет плюсом
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Знание Python, Docker
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Базовые знания Kubernetes
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Работа с базами данных PostgreSQL, MySQL
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Опыт нагрузочного тестирования (JMeter, k6.io)
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Бесплатные обеды
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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