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QA

QA Engineer в команду PaaS

Мы в Selectel создаем технически-сложные инфраструктурные продукты с высоким уровнем отказоустойчивости и масштабирования.

Мы находимся в поисках QA, которые усилят команды Управляемых кластеров Kubernetes и Облачных баз данных своей экспертизой.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Мы в Selectel создаем технически-сложные инфраструктурные продукты с высоким уровнем отказоустойчивости и масштабирования.

Мы находимся в поисках QA, которые усилят команды Управляемых кластеров Kubernetes и Облачных баз данных своей экспертизой.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Основные задачи на данной позиции

  • Ручное функциональное и регрессионное тестирование (фронтенд и бэкенд)

  • Поддержка/развитие тестовой документации (Testrail)

  • Поддержка/развитие существующих API/e2e тестов (стек: JS, Mocha, Chai, Playwright)

  • Работа с системами баг-трекинга Jira

  • Авто и ручное тестирование в процентном соотношении от 80/20 до 50/50

Наши ожидания от кандидатов

  • Опыт от 1 года в тестировании

  • Понимание жизненного цикла программного обеспечения, методологий, техник тест-дизайна

  • Понимание работы HTTP/REST и клиент-серверной архитектуры

  • Умение работать с API (Postman)

  • Базовое знание одного из языков программирования (JS, Python, Java)

  • Знание *nix-подобных систем на уровне работы из консоли (bash)

  • Умение работать с системами контроля версий (Git)

  • Опыт разработки автоматических тестов (Selenium/Playwright)

  • Знание английского языка на уровне чтения документации

Будет плюсом

  • Знание Python, Docker

  • Базовые знания Kubernetes

  • Работа с базами данных PostgreSQL, MySQL

  • Опыт нагрузочного тестирования (JMeter, k6.io)

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Бесплатные обеды

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.