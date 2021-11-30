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Инженеры дата-центра

Кладовщик в отдел сборки оборудования

Ищем коллегу в команду сборки серверного оборудования.В отделе коллеги занимаются сборкой и ремонтом всех московских серверов, а также учетом и хранением такого оборудования как: комплектующие для сборки серверов, сетевое оборудование, питание серверов (PDU, АВР), офисное оборудование.

Москва
Полный день
з/п не указана
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Ищем коллегу в команду сборки серверного оборудования.В отделе коллеги занимаются сборкой и ремонтом всех московских серверов, а также учетом и хранением такого оборудования как: комплектующие для сборки серверов, сетевое оборудование, питание серверов (PDU, АВР), офисное оборудование.

Москва
Полный день
з/п не указана

Основные задачи на этой позиции

  • Приём ТМЦ на склад

  • Организация учета и хранения ТМЦ на складе

  • Выдача ТМЦ со склада

  • Проведение движения ТМЦ в 1С по разным проектам

  • Ведение складской документации

  • Комплектация товара по накладным

  • Отгрузка скомплектованных заказов

  • Участие в инвентаризациях

  • Работа с рохлей, штабелером

  • Поддержание чистоты и порядка на территории склада

  • Выполнение проверки и очистки устройств хранения данных

Что мы ожидаем от кандидатов

  • Опыт работы на складе

  • Знание принципов размещения и хранения

  • Опыт работы с 1С и таблицами

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Полугодовая премия по результатам работы

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • График работы: пятидневная рабочая неделя с 10:00 до 19:00

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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