Кладовщик в отдел сборки оборудования

Ищем коллегу в команду сборки серверного оборудования.В отделе коллеги занимаются сборкой и ремонтом всех московских серверов, а также учетом и хранением такого оборудования как: комплектующие для сборки серверов, сетевое оборудование, питание серверов (PDU, АВР), офисное оборудование.